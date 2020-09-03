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Глава КГК и госсекретарь Совбеза отправлены в отставку. Глава ОМОНа все еще всех устраивает

03.09.2020 11:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня стало известно, что «власть» решила сделать кадровые перестановки. С постов сняли: 

  • Госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова
  • Председателя Комитета государственной безопасности Валерия Вакульчика 
  • Главу КГК Ивана Тертеля. 

Все эти люди имели прямое отношение к тем жутким политическим репрессиям, которые происходят в нашей стране. Но кто придет на их место – решительно не ясно. Так что, вероятно (мы бы даже сказали, скорее всего), это будет «шило на мыло». 

Что удивительно, глава ОМОНа Юрий Караев продолжает устраивать «власть». Видимо, отлично справляются люди в черном и с дубинками. 

UPD

Все еще «прекраснее», чем мы могли подумать: Вакульчик стал секретарем Совебза, Тертель – главой КГБ. Про судьбу Равкова пока ничего не известно.

 
 
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Сегодня стало известно, что «власть» решила сделать кадровые перестановки. С постов сняли:  Госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова Председателя...
 
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