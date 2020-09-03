Глава КГК и госсекретарь Совбеза отправлены в отставку. Глава ОМОНа все еще всех устраивает

Источник материала: KYKY

Сегодня стало известно, что «власть» решила сделать кадровые перестановки. С постов сняли:

Госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова

Председателя Комитета государственной безопасности Валерия Вакульчика

Главу КГК Ивана Тертеля.

Все эти люди имели прямое отношение к тем жутким политическим репрессиям, которые происходят в нашей стране. Но кто придет на их место – решительно не ясно. Так что, вероятно (мы бы даже сказали, скорее всего), это будет «шило на мыло».

Что удивительно, глава ОМОНа Юрий Караев продолжает устраивать «власть». Видимо, отлично справляются люди в черном и с дубинками.

UPD

Все еще «прекраснее», чем мы могли подумать: Вакульчик стал секретарем Совебза, Тертель – главой КГБ. Про судьбу Равкова пока ничего не известно.