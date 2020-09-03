|
Глава КГК и госсекретарь Совбеза отправлены в отставку. Глава ОМОНа все еще всех устраивает
Источник материала: KYKY>
Сегодня стало известно, что «власть» решила сделать кадровые перестановки. С постов сняли:
Все эти люди имели прямое отношение к тем жутким политическим репрессиям, которые происходят в нашей стране. Но кто придет на их место – решительно не ясно. Так что, вероятно (мы бы даже сказали, скорее всего), это будет «шило на мыло».
Что удивительно, глава ОМОНа Юрий Караев продолжает устраивать «власть». Видимо, отлично справляются люди в черном и с дубинками.
UPD
Все еще «прекраснее», чем мы могли подумать: Вакульчик стал секретарем Совебза, Тертель – главой КГБ. Про судьбу Равкова пока ничего не известно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня стало известно, что «власть» решила сделать кадровые перестановки. С постов сняли: Госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова Председателя...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)