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Как Лукашенко сам себя исключил из большинства

03.09.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нынешний руководитель Беларуси с каждым днем все больше смотрит назад, а не вперед.



Высказывания  Лукашенко все больше обращены в прошлое, причем далекое. Очередным примером тому стала фраза, брошенная в Барановичах мимоходом, и в то же время знаковая.

"Что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество… – от Бреста до Владивостока".

А теперь давайте задумаемся: после почти 30 лет жизни в суверенном государстве какой процент белорусов идентифицирует себя с давно распавшимся СССР и хотят его реинкарнации? Многие ли считают, что их Родина – «от Бреста до Владивостока»?

Ответ достаточно очевиден. Среди людей в возрасте до 50 лет таковых, видимо, и нет. Но и далеко не все из тех, кто постарше, считают своим Отечеством «Союз нерушимый».

Личные ощущения, пусть и основанные на немалом опыте, всегда неплохо подкрепить объективными данными. Вряд ли кому-то могло прийти в голову проводить исследование на «брестско-владивостокскую» тему. Но сопряженные вопросы выяснялись.

Согласно опросам, проведенным в 2019 году и государственными, и независимыми социологами, большинство белорусов видят свою Родину как независимое государство. Это означает, что территорию восточнее Хотимска в качестве Отечества они не рассматривают.

Лукашенко продолжает жить позавчерашним днем, пытаясь навязать обществу собственные представления о прекрасном не только в практической плоскости «понятий», по которым функционирует его модель государства. 

Нынешний руководитель Беларуси транслирует свои ценности «рожденного в СССР» поколениям, которые Советского Союза либо не видели либо благополучно забыли.

Говоря об «Отечестве от Бреста до Владивостока», Лукашенко противопоставляет себя множеству сограждан и тем самым еще раз демонстрирует степень (не)популярности своих идей и собственного несоответствия обществу.

Отказываясь понимать, что Беларусь живет уже не в 1994 году, когда идея восстановления СССР еще сохраняла определенную популярность, первый президент по сути сам себя исключает из большинства.
 
Теги: Брест
 
 
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Нынешний руководитель Беларуси с каждым днем все больше смотрит назад, а не вперед.
 
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