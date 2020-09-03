В Беларуси – новые руководители КГБ, Совета безопасности и Комитета госконтроля

Источник материала: Ежедневник

фото: rossaprimavera.ru

Александр Лукашенко 3 сентября произвел кадровые назначения в силовых ведомствах.

Занимавший ранее пост главы КГБ Валерий Вакульчик назначен госсекретарем Совета безопасности. Ранее эту должность занимал Андрей Равков. Совбез он возглавил в январе этого года, ранее в течение пяти лет руководил Минобороны.

Вакульчик проработал во главе КГБ почти восемь лет. "Никто до него половины даже не смог выдержать на этой горячей должности, - отметил Лукашенко при назначении. - Очень надежный, преданный государству и народу человек, исполнительный, порядочный. Я никогда не видел за эти годы, чтобы он линию где-то скривил и в угоду чего-то сделал".

Лукашенко также выразил надежду, что возглавивший Совбез Валерий Вакульчик в связке с главой Администразии президента Игорем Сергеенко (также выходцем из КГБ) смогут " объединить вокруг себя не только спецслужбы, но и правоохранительные органы. И выполнять те задачи, которые сегодня поставлены перед нами. И которые возникли новые - проблемы, угрозы и так далее".

В освободившееся после «переброски» Валерия Вакульчика кресло главы Комитета госбезопасности сядет Иван Тертель. Напомним, с 2008 по 2020 год Тертель работал на руководящих должностях КГБ. В июне этого года он был назначен главой Комитета госконтроля. В этой должности он проработал менее трех месяцев.

После ухода Тертеля Комитет госконтроля возглавит Василий Герасимов. Пока - в должности исполняющего обязанности председятеля комитета. Ранее он работал первым зампредом председателя КГК.