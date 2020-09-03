Apple Pay, стабильный рейтинг и приложение Bulba. Белагропромбанку 29!

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Сентябрь 2019

Держателям карточек банка стали доступны переводы денег практически во все страны мира на карточки платежной системы Mastercard. Сделать их можно не только в интернет-банкинге и в мобильном приложении, но и в инфокиосках Белагропромбанка. Комиссия – 1,5%, минимум 2,99 белорусского рубля. Максимальная сумма перевода – 1600 рублей.

Октябрь 2019

1 октября стартовали сразу две рекламные игры: «Подари мечту!» (главным призом в которой стала поездка в Disneyland Paris на четверых человек) и «Счастливых километров!» (автомобиль Geely Emgrand 7 Luxury). Для участия в первой необходимо было иметь вклад в банке, для второй – расплачиваться картой Белагропромбанка.

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Клиенты банка, у которых есть карточка Visa, получили возможность пользоваться платежными сервисами Samsung Pay и Garmin Pay.

Ноябрь 2019

Главным призом в рекламной игре «Удачная заначка!» стал автомобиль Geely Emgrand 7. Чтобы иметь шанс выиграть эту машину, клиенты банка должны были открыть в период проведения рекламной игры безотзывный вклад.



Фото: Белагропромбанк

Белагропромбанк выступил соорганизатором «Всемирной недели предпринимательства» в Беларуси, проведя, в том числе, и «День женского предпринимательства», представив на саммите один из своих инновационных продуктов – платежное кольцо PayRing.

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В Лондоне прошла торжественная церемония подписания уже второго кредитного соглашения между Белагропромбанком и Европейским инвестиционным банком. Было подписано соглашение о предоставлении банку новой кредитной линии в размере 20 млн евро сроком на 6 лет. Деньги пошли на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в Беларуси.