ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Apple Pay, стабильный рейтинг и приложение Bulba. Белагропромбанку 29!

03.09.2020 12:05 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Сентябрь 2019

Держателям карточек банка стали доступны переводы денег практически во все страны мира на карточки платежной системы Mastercard. Сделать их можно не только в интернет-банкинге и в мобильном приложении, но и в инфокиосках Белагропромбанка. Комиссия – 1,5%, минимум 2,99 белорусского рубля. Максимальная сумма перевода – 1600 рублей.

Октябрь 2019

1 октября стартовали сразу две рекламные игры: «Подари мечту!» (главным призом в которой стала поездка в Disneyland Paris на четверых человек) и «Счастливых километров!» (автомобиль Geely Emgrand 7 Luxury). Для участия в первой необходимо было иметь вклад в банке, для второй – расплачиваться картой Белагропромбанка.

***

Клиенты банка, у которых есть карточка Visa, получили возможность пользоваться платежными сервисами Samsung Pay и Garmin Pay.

Ноябрь 2019

Главным призом в рекламной игре «Удачная заначка!» стал автомобиль Geely Emgrand 7. Чтобы иметь шанс выиграть эту машину, клиенты банка должны были открыть в период проведения рекламной игры безотзывный вклад.


Фото: Белагропромбанк

Белагропромбанк выступил соорганизатором «Всемирной недели предпринимательства» в Беларуси, проведя, в том числе, и «День женского предпринимательства», представив на саммите один из своих инновационных продуктов – платежное кольцо PayRing.

***

В Лондоне прошла торжественная церемония подписания уже второго кредитного соглашения между Белагропромбанком и Европейским инвестиционным банком. Было подписано соглашение о предоставлении банку новой кредитной линии в размере 20 млн евро сроком на 6 лет. Деньги пошли на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из самых значимых игроков на банковском рынке страны отмечает день рождения. В традиционной подборке от Myfin.by главные события в жизни Белагропромбанка за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп предлагает лишить финансирования города, власти которых не препятствуют «анархии и насилию»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика