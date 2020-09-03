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Apple Pay, стабильный рейтинг и приложение Bulba. Белагропромбанку 29!
Источник материала: Myfin
Сентябрь 2019
Держателям карточек банка стали доступны
Октябрь 2019
1 октября стартовали сразу две рекламные игры: «Подари мечту!» (главным призом в которой стала поездка в Disneyland Paris на четверых человек) и «Счастливых километров!» (автомобиль Geely Emgrand 7 Luxury). Для участия в первой необходимо было иметь вклад в банке, для второй – расплачиваться картой Белагропромбанка.
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Клиенты банка, у которых есть карточка Visa, получили возможность пользоваться платежными сервисами Samsung Pay и Garmin Pay.
Ноябрь 2019
Главным призом в рекламной игре «Удачная заначка!» стал автомобиль Geely Emgrand 7. Чтобы иметь шанс выиграть эту машину, клиенты банка должны были открыть в период проведения рекламной игры безотзывный вклад.
Белагропромбанк выступил соорганизатором «Всемирной недели предпринимательства» в Беларуси, проведя, в том числе, и «День женского предпринимательства», представив на саммите один из своих инновационных продуктов – платежное кольцо PayRing.
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В Лондоне прошла торжественная церемония подписания уже второго кредитного соглашения между Белагропромбанком и Европейским инвестиционным банком. Было подписано соглашение о предоставлении банку
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