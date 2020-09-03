Новый Hyundai Tucson собирается стать самым ярким в классе

Источник материала: Onliner

Hyundai продолжает эксперименты с дизайном своих новых моделей. Помните дерзкие облики новых Elantra и Sonata? Еще бы их не запомнить. А теперь взгляните, каким станет новый Tucson! Четвертое поколение кроссовера будет радикально отличаться от предшественника. Даже по опубликованным тизерам понятно, что машина удивит внешностью.

В передней части паркетника доминанту исполняет новая решетка радиатора, грани которой напоминают драгоценный камень. В решетку поселились и элементы ходовых огней, которые можно и не заметить, пока они не горят. Фокусы с ДХО корейцы уже проделывали в последней Sonata. В целом облик кроссовера выполнен в соответствии с философией «Чувственная спортивность», которая применяется на всех новинках Hyundai начиная с Elantra.





Параметрический рисунок задней оптики хорошо сочетается со сплошной LED-полосой на пятой двери. Еще сзади бросается в глаза угловатый бампер и диффузор. Автомобиль станет длиннее и шире предшественника и получит увеличенную колесную базу. Все это положительно скажется на комфорте пассажиров.





Появились в сети и первые официальные эскизы салона. В распоряжении водителя нового Hyundai Tucson — 4-спицевый руль, полностью цифровая приборная панель и огромный экран мультимедийной системы, где нашлось место и блоку климат-контроля. По всей передней панели аккуратными «тире» разбросаны воздуховоды.

Детали о силовых установках нового кроссовера держатся в секрете — про них расскажут 14 сентября во время мировой премьеры. По данным американских журналистов, в США Tucson'2021 будет продаваться с 2,5-литровым «атмосферником» семейства Theta3.



