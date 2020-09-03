Почему так трудно отказаться от второго куска торта? Ученые нашли «нейроны воздержания»

Источник материала: Tut.by

Употребление вкусной пищи снижает активность клеток мозга, контролирующих чувство голода и жажды, установили ученые. А говоря попросту, чем больше съел, тем больше хочется. Вот почему бывает так трудно отказаться от второго куска пирога к чаю, даже после обильного обеда, предполагают ученые.



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Журнал Nature рассказывает о результатах исследования группы ученых во главе со Скоттом Стернсоном из исследовательского центра Джанелия в Эшберне, штат Вирджиния. В ходе опытов на мышах они выявили область мозга, где находятся клетки (нейроны), отвечающие за потребление пищи и воды.

Когда нейронная сеть в этой области активизируется, чувство голода и жажды подавляется. И наоборот: ее блокировка ведет к тому, что мыши продолжают есть и пить, даже когда они вполне сыты и напоены.

Исследователи предлагали мышам разное питье, одновременно наблюдая за активностью «нейронов воздержания». Было зафиксировано незначительное снижение активности, когда мыши пили воду или горьковатые напитки, и гораздо более сильное, если мыши получали вкусные жидкости — например, с ванильным ароматом.

Как предполагают ученые, нейронная сеть устроена так, что приятный вкус заставляет мозг хотеть еще больше.

Как перепрограммировать мозг

В 2019 году журнал Science сообщал о результатах исследования на похожую тему. Его авторы, которые также работали с подопытными мышами, установили, что мозг можно запрограммировать на переедание: к этому приводит как раз потребление еды с большим содержанием жиров и сахара.

Группа ученых из университета Северной Каролины в Чапел-Хилле во главе с нейробиологом Гарретом Стубером изучала изменения, которые происходят в головном мозге при ожирении.

Они сравнили поведение нейронных сетей в мозгу живых мышей с обычным и избыточным весом сразу после приема пищи: в качестве таковой животным давали богатую калориями сладкую воду.

Мозг мышей без ожирения реагировал на сахар повышением активности нейронных сетей: клетки словно подавали сигнал «хватит» и запрещали требовать продолжения банкета.

Однако по мере того как мыши получали все больше сахара, они начинали набирать лишний вес — и нейронные сети в их мозгу становились все менее активными, говорится в исследовании. К 12-й неделе перемены диеты клетки реагировали на сладкий напиток примерно на 80% менее активно.

Впрочем, это исследование не уточняет, какие именно изменения привели к потере активности нейронных сетей: более сладкая диета или же непосредственно набор веса, отмечает невролог из Университета Мичигана Рэнди Сили, который не принимал участия в работе Стубера.

Им просто невкусно?

Сили не исключает, что важным фактором в том, как вели себя мыши, могла быть сама пища. «Вы, наверное, не знаете, каков на вкус корм для грызунов, — говорит ученый. — Я его пробовал, он просто отвратительный. Это сухая, соленая, безвкусная бурда».

При этом жирная пища, которой кормят мышей, на вкус напоминает тесто для сахарного печенья, объясняет эксперт, который, впрочем, допускает, что нейронная активность также могла быть важным фактором.

Ученые, в надежде помочь людям, страдающим ожирением, многие годы изучают механизмы, которые регулируют чувство сытости и голода.

Как пишет научно-популярный сайт The Conversation , в человеческом мозгу работает система «пищевого вознаграждения», которая поощряет нас к потреблению богатой калориями еды.

Такое вознаграждение способно перебороть поступающие в мозг сигналы о насыщении, в результате чего нам намного труднее справиться с соблазном продолжать пиршество.

Поскольку потребление вкусной еды приносит нам огромное удовольствие, предвкушение таких приятных ощущений становится важнейшим фактором, определяющим нашу диету.

Виновата эволюция?

При этом ученые доказали, что людям бывает особенно трудно отказаться от фастфуда, богатого жиром и сахаром, таких продуктов, как шоколад, мороженое, чипсы или печенье.

У некоторых людей мозговые центры, стимулирующие потребление еды, работают намного активнее, чем у других. Как пишет The Conversation, ученые продемонстрировали, например, что у тех, кто особенно любит шоколад, вид и запах сладостей вызывает более активную реакцию в районах мозга, отвечающих за «пищевое вознаграждение».

Подобные механизмы заставляют нас формировать прочные взаимосвязи между местом и определенным видом еды: попадая на море, мы начинаем покупать рыбу и морепродукты, а в кинотеатре едим попкорн.



Фото: wikipedia.org

Система «пищевого вознаграждения» помогает нам найти нужную пищу и поощряет потребление. Ее появление связано с далеким прошлым человечества, в котором люди были охотниками-собирателями.

Чтобы выжить, им было необходимо как можно быстрее найти калорийную пищу — и съесть как можно больше.

В тех условиях переедание помогало людям пережить времена, когда пищи не было вовсе. Однако в современном обществе обусловленное эволюцией стремление к жирной и сладкой пище приводит к риску ожирения.

Тем более, что производить не слишком полезные, но питательные продукты намного дешевле, чем диетические.