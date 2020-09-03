У одного владельца сгорели две фуры. Совпадение?

Источник материала: Onliner

Принадлежащие жителю Кобринского района грузовые автомобили дважды горели с промежутком в несколько недель. Речь о Scania R124 и Scania R113. Причины возгорания установили сотрудники Госкомитета судэкспертиз. Там называют случаи злой иронией судьбы.

— Однажды ночью мужчина проснулся от того, что его пыталась разбудить супруга, — рассказали в ГКСЭ. — Она сообщила, что фура горит. Семья незамедлительно набрала «101» и «102». На транспортном средстве начали взрываться шины, поэтому люди не предпринимали никаких мер к тушению пожара, боясь навредить себе. Работники МЧС сбили пламя, но огонь уничтожил тягач и повредил полуприцеп. Водитель пояснил, что ездил на грузовике за несколько дней до пожара, и он не вызывал нареканий. В результате осмотра было установлено место первоначального возгорания, с которого были изъяты необходимые образцы. Согласно заключению эксперта очаг пожара находился на наружной поверхности передней части кабины. Непосредственной причиной пожара явился занесенный источник открытого огня, то есть, вероятнее всего, это был поджог. По данному факту возбуждено уголовное дело.





Спустя несколько недель в милицию поступило сообщение от местного жителя, что у его соседа горит грузовой седельный тягач Scania R113 с тентованным полуприцепом. «На вызов выехали пожарные и следственно-оперативная группа, — дополнили в ГКСЭ. — Мужчина рассказал, что фура принадлежит его родственнику, у которого недавно также произошло возгорание ТС, а чуть позже было установлено, что это был поджог. Также он дополнил, что накануне происшествия загрузил в автомобиль картонные упаковки, чтобы утром отвезти в соседнюю область. Около двух ночи на мобильный телефон его жены позвонила соседка и сообщила о пожаре. Мужчина сразу же выбежал на улицу и начал поливать водой из поливочного шланга кабину тягача, а соседи вызвали спасателей. Помня о случившемся ранее поджоге, мужчина был убежден, что и в этот раз это дело какого-то злоумышленника. В ходе осмотра авто были снова изъяты нужные фрагменты. Согласно выводам эксперта очаг пожара находился в правой передней части салона. В отличие от первого случая, его непосредственной причиной стало короткое замыкание электропроводки».





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