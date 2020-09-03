В Гомеле задержан Дмитрий Лукомский, которого во время протестов сильно избили в милиции

Утром 3 сентября в Гомеле возле своего дома был задержан активист сообщества «Страна для жизни» Дмитрий Лукомский. «Он вышел из дома в магазин, и его сразу схватили, скорее всего, милиция в штатском. Диму повезли в Железнодорожный РОВД», — сообщила БелаПАН Виолетта, подруга активиста.

Его друг Алексей Романов узнал в Железнодорожном РОВД, что Лукомский задержан по ст. 23.34 КоАП, за нарушение порядка проведения массового мероприятия, и его сегодня будут судить.

Лукомский уже задерживался милицией 11 августа. Его доставили в Центральный РОВД Гомеля. Позже — в ИВС, где состоялся суд и активиста наказали арестом на 15 суток. После массовых протестов в Гомеле задержанных начали освобождать из ИВС и СИЗО. 15 августа вышел на свободу и Лукомский. Он был сильно избит, на теле были многочисленные гематомы (в редакции есть фотографии).

«Меня били постоянно, с самого момента задержания, по голове, по спине, ногам дубинками. В РОВД заставили лечь на пол, и все милиционеры, которые проходили мимо, считали "своим долгом" пнуть меня ногой или сильно ударить в промежность. Заставляли кричать: "Я люблю милицию", кололи иголками… Зачем? Вот этого я не знаю. В ИВС меня привезли уже без сознания», — рассказывал ранее БелаПАН активист.

После освобождения Лукомский подал заявление на сотрудников милиции в СК, снял побои. Также он подал жалобу в суд на необоснованный арест. Гомельский областной суд рассматривал жалобу активиста, но отложил рассмотрение «на неопределенное время».

30 августа Лукомский вел прямой эфир с акции «Марш мира» в Гомеле, на которую собралось от 5 до 10 тысяч человек.