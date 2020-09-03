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Лукашенко госсекретарю Совбеза: Вы сможете объединить вокруг себя спецслужбы и правоохранительные органы

03.09.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко, переназначая 3 сентября Валерия Вакульчика с должности председателя Комитета госбезопасности на пост госсекретаря Совета безопасности, охарактеризовал его как «исполнительного, порядочного, очень надежного, преданного государству и народу человека».

Лукашенко госсекретарю Совбеза: Вы сможете объединить вокруг себя спецслужбы и правоохранительные органы
Фото: president.gov.by

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, при назначении он спросил у Вакульчика, сколько лет он возглавлял КГБ. Тот ответил, что «без двух месяцев восемь лет».

«Я не зря спросил, сколько Валерий Павлович проработал, — сказал Лукашенко. — Никто до него половины даже не смог выдержать на этой горячей должности. <…> Я никогда не видел за эти годы, чтобы он линию где-то скривил и в угоду чего-то сделал. У нас была жесткая договоренность: мы, все сидящие здесь, из простых семей, поэтому ни в коем случае не должны обидеть людей и не быть над народом. Мы должны все делать для народа и не забывать о том, что мы именно оттуда — от земли. И, надо сказать, что комитет он в этом плане настраивал».

Лукашенко заявил, что в этот «перестроечный период для силовых структур» надо обеспечить «не только преемственность, но и коллективную работу спецслужб».

«Мне кажется, что, будучи государственным секретарем [Совбеза], вместе с главой Администрации [президента], зная направление этой работы, вы сможете объединить вокруг себя не только спецслужбы, но и правоохранительные органы. И выполнять те задачи, которые сегодня поставлены перед нами. И которые возникли новые — проблемы, угрозы и так далее», — сказал Лукашенко.

Он заявил, что аппарат Совета безопасности «небольшой, компактный, но его надо заземлить». Обращаясь к главе Администрации президента Игорю Сергеенко, Лукашенко отметил, что бывший госсекретарь Совбеза Андрей Равков «не чужой человек».

«Просто мне показалось, что он не совсем уютно себя чувствует в этом кресле, — сказал он. — Ему, конечно, надо такую работу подобрать, чтобы он шевелился. Потому что в Министерстве обороны (его прежде возглавлял Равков. — ред.) все-таки больше активность была, нежели в этом аппарате».

«Он надежный человек. Мы с вами договорились, что вы его пригласите, я с ним потом поговорю. Предоставим ему работу. У нас хватает вакансий для того, чтобы он работал и приносил пользу нашей стране. Он еще молодой генерал. И, думаю, что мы от него поимеем пользу как внутри страны, так и на внешнем контуре, если он захочет работать. У нас достаточно силовых международных организаций, где он может приложить свои усилия», — добавил Лукашенко.

 
 
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Александр Лукашенко, переназначая 3 сентября Валерия Вакульчика с должности председателя Комитета госбезопасности на пост госсекретаря Совета безопасности,...
 
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