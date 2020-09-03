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Беларусь прибавила 8 позиций в рейтинге инноваций
Источник материала: Myfin
Согласно рейтингу 2020 года, самой инновационной страной остается Швейцария, также в первой тройке Швеция и США. Великобритания на четвертом месте, у Нидерландов - пятое, далее в ТОП-10 следуют Дания, Финляндия, Сингапур, Германия и Южная Корея.
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Беларусь на 8 мест повысила свою позицию в Глобальном инновационном индексе. Наша страна в рейтинге 2020 года занимает 64-е место, а в 2019 году у нее было 72-е место. Из...
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