«Йокерит» не полетел в Минск — матч с «Динамо» отменен

Первый в новом сезоне домашний матч минского «Динамо» отменен. 3 сентября на «Минск-Арене» «зубры» должны были играть с финским «Йокеритом».

Однако команда из Хельсинки в Минск не полетела. Рейс, которым должны были лететь финны, отменен, передает клубная пресс-служба.

О причинах отмены матча КХЛ сообщит дополнительно, говорится на сайте КХЛ.

Накануне белорусские активисты отправили сотни сообщений игрокам «Йокерита» в соцсетях. Они писали о нарушении прав человека в Беларуси.