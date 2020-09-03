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«Йокерит» не полетел в Минск — матч с «Динамо» отменен
Источник материала: Навiны
Первый в новом сезоне домашний матч минского «Динамо» отменен. 3 сентября на «Минск-Арене» «зубры» должны были играть с финским «Йокеритом».
Однако команда из Хельсинки в Минск не полетела. Рейс, которым должны были лететь финны, отменен, передает клубная пресс-служба.
О причинах отмены матча КХЛ сообщит дополнительно,
Накануне белорусские активисты отправили сотни сообщений игрокам «Йокерита» в соцсетях. Они писали о нарушении прав человека в Беларуси.
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Первый в новом сезоне домашний матч минского «Динамо» отменен. 3 сентября на «Минск-Арене» «зубры» должны были играть с финским «Йокеритом».
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