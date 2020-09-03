Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией. И пообещал РФ доказательства

Источник материала: Ежедневник

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Лукашенко пообещал российскому премьеру Михаилу Мишустину предоставить запись перехваченного разговора Варшавы и Берлина.

Напомним, оппозиционер и борец с коррупцией Алексей Навальный находится в Германии на лечении после отравления. Врачи Омска, куда Навальный был госпитализирован в тяжелом состоянии, не нашли в его организме ядов. Позже Навальный в состоянии комы был транспортирован в Германию. Местные врачи сообщили об обнаружении в его организме вещества группы «Новичок».

Сегодня на встрече с российским премьером Александр Лукашенко заявил, что эта информция - фальсификация.

"У них - Запада - новая фишка появилась. Опять "Новичок" , опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси. - Прим. Белта) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - цитирует Лукашенко агентство Белта .

Александр Лукашенко предположил, что группа специалистов подготовила для канцлера Германии Ангелы Меркель, для ее администрации факты, может быть, и заявление, которое она сделала: "Сделали они это - цитата: "Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси".

"Мы и голос передадим записанный, и текст. Полностью все материалы сегодня-завтра будут у ваших спецслужб для того, чтобы они разобрались, кому это надо. Одна тоже цитата: "Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России". То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль. Вот их лицо", - подчеркнул Александр Лукашенко.