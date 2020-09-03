ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко хочет поставить все точки над «i» на встрече с Путиным

03.09.2020 14:45 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: marganec.net

Переговоры с российским президентом должны состояться в ближайшие две недели в Москве.

О своем намерении поставить все точки над «i» в разговоре с Владимиром Путиным Александр Лукашенко рассказал российскому премьеру Михаилу Мишустину. 3 августа он находится с визитом в Минске.

Мишустин, в свою очередь, отметил тесные исторические, языковые, духовные связи двух государств и добавил, что дело "и в сотнях, тысячах или миллионах граждан, которые фактически являются одним народом", передает Белта.

Также премьер российского правительства подчеркнул, что Россия полностью поддерживает суверенитет и независимость Беларуси. По его словам, достигнут прогресс в вопросе о будущем Союза России и Беларуси, который будет развиваться на независимой позиции двух стран.

Лукашенко поблаглдарил Россию за поддержку в период после президентских выборов. Также он проинформировал Мишустина, что располагает записью перехваченного разговора между Берлином и Варшавой. Эта запись якобы свидетельствует о том, что обнародованная  Германией  информация об  отравлении известного российского оппозиционера Навального - это фальсификация. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переговоры с российским президентом должны состояться в ближайшие две недели в Москве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко госсекретарю Совбеза: Вы сможете объединить вокруг себя спецслужбы и правоохранительные органы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus
03.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика