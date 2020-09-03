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Лукашенко хочет поставить все точки над «i» на встрече с Путиным
03.09.2020 14:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: marganec.net
Переговоры с российским президентом должны состояться в ближайшие две недели в Москве.
О своем намерении поставить все точки над «i» в разговоре с Владимиром Путиным Александр Лукашенко рассказал российскому премьеру Михаилу Мишустину. 3 августа он находится с визитом в Минске.
Мишустин, в свою очередь, отметил тесные исторические, языковые, духовные связи двух государств и добавил, что дело "и в сотнях, тысячах или миллионах граждан, которые фактически являются одним народом", передает
Также премьер российского правительства подчеркнул, что Россия полностью поддерживает суверенитет и независимость Беларуси. По его словам, достигнут прогресс в вопросе о будущем Союза России и Беларуси, который будет развиваться на независимой позиции двух стран.
Лукашенко поблаглдарил Россию за поддержку в период после президентских выборов. Также он
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Переговоры с российским президентом должны состояться в ближайшие две недели в Москве.
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