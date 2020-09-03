Лукашенко хочет поставить все точки над «i» на встрече с Путиным

Источник материала: Ежедневник

фото: marganec.net

Переговоры с российским президентом должны состояться в ближайшие две недели в Москве.

О своем намерении поставить все точки над «i» в разговоре с Владимиром Путиным Александр Лукашенко рассказал российскому премьеру Михаилу Мишустину. 3 августа он находится с визитом в Минске.

Мишустин, в свою очередь, отметил тесные исторические, языковые, духовные связи двух государств и добавил, что дело "и в сотнях, тысячах или миллионах граждан, которые фактически являются одним народом", передает Белта .

Также премьер российского правительства подчеркнул, что Россия полностью поддерживает суверенитет и независимость Беларуси. По его словам, достигнут прогресс в вопросе о будущем Союза России и Беларуси, который будет развиваться на независимой позиции двух стран.

Лукашенко поблаглдарил Россию за поддержку в период после президентских выборов. Также он проинформировал Мишустина, что располагает записью перехваченного разговора между Берлином и Варшавой. Эта запись якобы свидетельствует о том, что обнародованная Германией информация об отравлении известного российского оппозиционера Навального - это фальсификация.