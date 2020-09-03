Источник материала: АФН

Беларусь достигла договоренностей с Россией по оплате энергоносителей, заявил сегодня премьер РФ Михаил Мишустин на переговорах белорусской и российской правительственных делегаций.

"Хотел бы поприветствовать решения, которые сегодня были приняты по нашим взаимным вопросам, связанными с оплатой энергоносителей. Мы достигли с вами всех договоренностей", - отметил Михаил Мишустин.

Последует…