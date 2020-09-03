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Песков о "фальсификациях" Меркель: Пока Лукашенко не предоставил никаких свидетельств

03.09.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Песков прокоментировал заявление Лукашенко о фальсификации слов Меркель о Навальном.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Александра Лукашенко о фальсификации выступления Ангелы Меркель.

Представитель Кремля отметил, что Лукашенко не представил никаких свидетельств.

«Он лишь заявил об этом, сказал, что даст материалы, других данных пока нет», — сказал Песков.

Лукашенко сегодня во время встречи в Минске с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сказал, что белорусские спецслужбы перехватили разговор «Варшавы и Берлина» о деле Навального. 

По его словам, запись доказывает, что заявления канцлера Ангелы Меркель об отравлении основателя ФБК Алексея Навального являются фальсификацией.
 
Теги: Минск
 
 
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Песков прокоментировал заявление Лукашенко о фальсификации слов Меркель о Навальном.
 
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