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Российский дизайнер представил свое видение электрического Mercedes-Benz Unimog

03.09.2020 16:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Российский молодой дизайнер Артем Трофименко известен тем, что создает интересные компьютерные скетчи по мотивам продукции крупных мировых производителей, показывая свое видение того, как та или иная модель могла бы выглядеть в будущем. Новая его работа — электрический Unimog.

Трофименко — признанный в дизайнерском сообществе талант, однако его творения следует рассматривать как полет фантазии художника, не более. Совершенно не факт, что хоть что то из нарисованного им хоть когда-нибудь пойдет в производство в таком виде. Но за его творчеством точно следят крупные мировые концерны.

Итак, электрический Unimog будущего «по версии Трофименко». Осовременить классические ретроформы Артему далось определенно хорошо. Unimog узнается сразу. А подсветка фирменной звезды — преемственность с своевременной продукцией Daimler Trucks. Такое решение применено на современном Mercedes-Benz Actros.

Российский дизайнер представил свое видение электрического Mercedes-Benz Unimog

Поскольку электрический Uminog — не более чем дизайнерский виртуальный концепт, технических подробностей о конструкции никаких не существует. Известно только, что по версии создателя машина должна быть оснащена небольшим дизельным двигателем, который будет приводить в действие генератор, если запас энергии в батареях закончится. Все «Унимоги» иногда работают вдали от цивилизации.

Российский дизайнер представил свое видение электрического Mercedes-Benz Unimog

Артем Трофименко уже представлял и «КАМАЗ будущего», и «Renault Duster будущего», и еще целый ряд проектов. Талант у парня определенно есть, так что и любители дизайна, и концерны продолжают следить за его творчеством.

Mercedes-Benz Unimog, 2007 г.в., 23 465 км
белый, фургон, дизель 4.8 л, автоматическая, полный привод
211 672 р.
80 000$ / 67 418€
Автобарахолка
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Российский молодой дизайнер Артем Трофименко известен тем, что создает интересные компьютерные скетчи по мотивам продукции крупных мировых производителей,...
 
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