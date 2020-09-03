|
Ефремову грозит 11 лет: он вспомнил ДТП и признал вину – видео
03.09.2020 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Актер Михаил Ефремов признал свою вину в автоаварии на Смоленской площади, в результате которой погиб курьер Сергей Захаров. Прокурор
© Sputnik / Илья Питалев
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев еще до суда анонсировал заявление актера.
"Мы два дня с Ефремовым общались, исследовали все документы. Ефремов очень хорошую фразу сказал: "В момент совершения преступления народ вынес мне приговор. Я заслуженный артист народа, и я буду нести наказание по приговору народа, когда уже было совершено преступление". Он сегодня признает вину", – сказал Пашаев.
На первом допросе после ДТП Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло. Однако свою причастность
Напомним, вечером 8 июня актер, управляя внедорожником, выехал на встречную полосу Садового кольца и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти 3 месяца прошло с момента аварии в центре Москвы, в результате которой погиб водитель фургона Сергей Захаров. Известный актер Михаил Ефремов признался, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)