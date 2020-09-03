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Ефремову грозит 11 лет: он вспомнил ДТП и признал вину – видео

03.09.2020 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Актер Михаил Ефремов признал свою вину в автоаварии на Смоленской площади, в результате которой погиб курьер Сергей Захаров. Прокурор считает вину Ефремова полностью доказанной. Гособвинение запросило для актера 11-летний срок заключения.

© Sputnik / Илья Питалев
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев еще до суда анонсировал заявление актера.

"Мы два дня с Ефремовым общались, исследовали все документы. Ефремов очень хорошую фразу сказал: "В момент совершения преступления народ вынес мне приговор. Я заслуженный артист народа, и я буду нести наказание по приговору народа, когда уже было совершено преступление". Он сегодня признает вину", – сказал Пашаев.

На первом допросе после ДТП Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло. Однако свою причастность не отрицал. Позже его защита изменила тактику и пыталась уклоняться от признания. Ефремов отказывался признавать вину, он заявлял, что ничего не помнит.

Напомним, вечером 8 июня актер, управляя внедорожником, выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с фургоном. Ефремова задержали на месте происшествия. Медицинское освидетельствование доказало, что артист был нетрезв. Кроме того, в его крови были найдены следы наркотических веществ. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице. Против Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к смерти. Также актер проходит в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков.

 
 
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Почти 3 месяца прошло с момента аварии в центре Москвы, в результате которой погиб водитель фургона Сергей Захаров. Известный актер Михаил Ефремов признался, что...
 
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