ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как Лукашенко пообщался с Мишустиным – видео

03.09.2020 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Премьер-министр России Михаил Мишустин во Дворце Независимости встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: Москва и Минск продвинулись в решении наболевших вопросов

Глава государства поблагодарил собеседника за активизацию переговоров между странами, а также прокомментировал политическую ситуацию внутри самой Беларуси. По его словам, политический кризис в республике может стать уроком для обеих стран.

"По многим вопросам, по которым мы раньше не смогли договориться, мы договорились", – сказал президент.

Мишустин же отметил, что Россия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность республики.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский президент отметил, что стороны продвинулись в решении наболевших вопросов. Смотрите на видео Sputnik, как проходила встреча главы государства и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ефремову грозит 11 лет: он вспомнил ДТП и признал вину – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus
03.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика