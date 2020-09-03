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Как Лукашенко пообщался с Мишустиным – видео
03.09.2020 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Премьер-министр России Михаил Мишустин во Дворце Независимости встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: Москва и Минск продвинулись в решении наболевших вопросов
Глава государства поблагодарил собеседника за активизацию переговоров между странами, а также прокомментировал политическую ситуацию внутри самой Беларуси. По его словам, политический кризис в республике может стать уроком для обеих стран.
"По многим вопросам, по которым мы раньше не смогли договориться, мы договорились", – сказал президент.
Мишустин же отметил, что Россия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность республики.
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Белорусский президент отметил, что стороны продвинулись в решении наболевших вопросов. Смотрите на видео Sputnik, как проходила встреча главы государства и...
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