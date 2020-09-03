Как Лукашенко пообщался с Мишустиным – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Премьер-министр России Михаил Мишустин во Дворце Независимости встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Глава государства поблагодарил собеседника за активизацию переговоров между странами, а также прокомментировал политическую ситуацию внутри самой Беларуси. По его словам, политический кризис в республике может стать уроком для обеих стран.

"По многим вопросам, по которым мы раньше не смогли договориться, мы договорились", – сказал президент.

Мишустин же отметил, что Россия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность республики.