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Батракова: Идет война с собственным народом, охота на "ведьм", ряды которых может пополнить любой

03.09.2020 18:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: sb.by

Популярная белорусская писательница, автор женских романов Наталья Батракова отказывается принимать участие в Дне белорусской письменности из-за ситуации в стране.

Из всех ужасных, немыслимых ранее новостей последнего времени, разговоров, переписок, сразила наповал просьба подруги-журналистки: "Если что со мной - присмотри за детьми"...

6 сентября в моем родном городке Белыничи пройдет День белорусской письменности. Белыничи – моя малая родина. Я там родилась, там прошло мое детство, становление мировозрения, испытаны первые победы и поражения. Меня там любят, мною гордятся. Так же как я люблю родной город, горжусь своими земляками.

В воскресенье Белыничи станут столицей Праздника письменности, который я ждала с особой радостью.

Но в нынешней ситуации моя совесть не позволяет мне присутствовать на мероприятии, где тщательно будут делать вид, что в стране ничего не происходит.

Происходит. Идет война с собственным народом, охота на "ведьм", ряды которых может пополнить любой, открыто высказавший свою гражданскую позицию, невзирая на возраст, заслуги, состояние здоровья.

Дорогие земляки, дорогие читатели!

Я хочу быть честной перед вами и перед собой, не хочу показаться слабее полюбившихся вам героинь моих романов. Простите, но в это воскресенье мы с вами не увидимся.

В моей душе нет праздника.

Пока нет.

Но я верю, что он будет, и мы обязательно встретимся!

 
Теги: Новости
 
 
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Популярная белорусская писательница, автор женских романов Наталья Батракова отказывается принимать участие в Дне белорусской письменности из-за ситуации в...
 
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