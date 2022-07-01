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Лукашенко: Форум регионов является эффективным ответом на новые вызовы

01.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Миллиард долларов – на такую сумму планируют заключить контракты участники Форума регионов Беларуси и России. В этом году представители деловых кругов двух стран встречаются в Гродно в очном формате. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

В Гродно проходит ключевое мероприятие – пленарное заседание. В местной филармонии, в большом зале собрались практически все участники форума – губернаторы, представители бизнеса, министерств двух стран. Прозвучало приветственное видеообращение президентов двух стран.

Александр Лукашенко отметил, что форум – диалоговая площадка для реализации договоренностей. В последнее время в разы активизировались контакты российских регионов с Беларусью, стране есть чем поделиться – опытом и товаром. Перенимают опыт и компетенции белорусские специалисты и во время строительства БелАЭС и космодрома «Восточный».

«Для Беларуси и России Форум давно стал одним из символов родства славянских народов. Сама жизнь показывает, что мы нашли формат межрегионального и межгосударственного взаимодействия, который действительно отвечает коренным интересам белорусов и россиян. Более того, Форум является эффективным и адекватным ответом на новые вызовы, с которыми мы столкнулись сегодня. Отмечу, что в самые трудные времена межрегиональное сотрудничество всегда нас выручало», –сказал Лукашенко.

Владимир Путин сказал, что 28 программ, подписанные президентами, уже реализованы на 40%. Товарооборот между Беларусью и Россией приближается к 40 миллиардам долларов. И здесь больше вклад совместной работы регионов двух стран.

«Мы смогли достичь поистине образцового уровня стратегического партнерства и союзничества, а Союзное государство является примером по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции. Россия и Беларусь продолжают последовательно наращивать сотрудничество в политике, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Причем делается это на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга», – отметил российский лидер.

На форуме практически все в унисон говорили одно, и это, пожалуй, главное: Беларусь и Россия – дружественные страны, наши народы близки по духу и мы, как говорится, понимаем друг друга с полуслова. Форум приносит реальные видимые результаты, а значит, и впредь будет востребованным.



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Теги: Гродно
 
 
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28 программ, подписанные президентами двух стран, реализованы на 40%, товарооборот между Беларусью и Россией приближается к 40 миллиардам долларов.
 
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