|
Лукашенко: Форум регионов является эффективным ответом на новые вызовы
01.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Миллиард долларов – на такую сумму планируют заключить контракты участники Форума регионов Беларуси и России. В этом году представители деловых кругов двух стран встречаются в Гродно в очном формате. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
В Гродно проходит ключевое мероприятие – пленарное заседание. В местной филармонии, в большом зале собрались практически все участники форума – губернаторы, представители бизнеса, министерств двух стран. Прозвучало приветственное видеообращение президентов двух стран.
Александр Лукашенко отметил, что форум –
Владимир Путин сказал, что 28 программ, подписанные президентами, уже реализованы на 40%. Товарооборот между Беларусью и Россией приближается к 40 миллиардам долларов. И здесь больше вклад совместной работы регионов двух стран.
На форуме практически все в унисон говорили одно, и это, пожалуй, главное: Беларусь и Россия – дружественные страны, наши народы близки по духу и мы, как говорится, понимаем друг друга с полуслова. Форум приносит реальные видимые результаты, а значит, и впредь будет востребованным.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 программ, подписанные президентами двух стран, реализованы на 40%, товарооборот между Беларусью и Россией приближается к 40 миллиардам долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)