Не золотое, а простое: сколько стоит десяток яиц в странах Содружества и Грузии?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Австралии на фоне сильной жары и засухи, а также логистических проблем возник острый дефицит куриных яиц . В некоторых регионах страны этот продукт не купить в магазинах ни за какие деньги – его попросту нет. «МИР 24» узнал, сколько стоит десяток яиц в странах СНГ и Грузии в пересчете на российский рубль.

Так, самая доступная цена – в Азербайджане, всего 44 рубля. В Беларуси яйца стоят 52 рубля, в Кыргызстане – 66 рублей. Дороже всего десяток яиц стоит в России и Армении – около 77 рублей. Ненамного дешевле в Таджикистане – 71 рубль. В Грузии – почти столько же, 74 рубля. В Молдове средняя цена продукта составляет 68 рублей.

Стоимость десятка яиц в странах СНГ и Грузии:

Россия – около 77 рублей

Азербайджан – 44 рубля

Беларусь – 52 рубля

Кыргызстан – 66 рублей

Армения – примерно 77 рублей

Таджикистан – 71 рубль

Грузия – 74 рубля

Молдова – 68 рублей