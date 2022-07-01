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Не золотое, а простое: сколько стоит десяток яиц в странах Содружества и Грузии?

01.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Австралии на фоне сильной жары и засухи, а также логистических проблем возник острый дефицит куриных яиц. В некоторых регионах страны этот продукт не купить в магазинах ни за какие деньги – его попросту нет. «МИР 24» узнал, сколько стоит десяток яиц в странах СНГ и Грузии в пересчете на российский рубль.

Так, самая доступная цена – в Азербайджане, всего 44 рубля. В Беларуси яйца стоят 52 рубля, в Кыргызстане – 66 рублей. Дороже всего десяток яиц стоит в России и Армении – около 77 рублей. Ненамного дешевле в Таджикистане – 71 рубль. В Грузии – почти столько же, 74 рубля. В Молдове средняя цена продукта составляет 68 рублей.

Стоимость десятка яиц в странах СНГ и Грузии:
Россия – около 77 рублей
Азербайджан – 44 рубля
Беларусь – 52 рубля
Кыргызстан – 66 рублей
Армения – примерно 77 рублей
Таджикистан – 71 рубль
Грузия – 74 рубля
Молдова – 68 рублей



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Самая доступная цена – в Азербайджане, 44 рубля; Дороже всего десяток яиц стоит в России и Армении – около 77 рублей.
 
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