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Не золотое, а простое: сколько стоит десяток яиц в странах Содружества и Грузии?
01.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Австралии на фоне сильной жары и засухи, а также логистических проблем возник
Так, самая доступная цена – в Азербайджане, всего 44 рубля. В Беларуси яйца стоят 52 рубля, в Кыргызстане – 66 рублей. Дороже всего десяток яиц стоит в России и Армении – около 77 рублей. Ненамного дешевле в Таджикистане – 71 рубль. В Грузии – почти столько же, 74 рубля. В Молдове средняя цена продукта составляет 68 рублей.
Стоимость десятка яиц в странах СНГ и Грузии:
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Самая доступная цена – в Азербайджане, 44 рубля; Дороже всего десяток яиц стоит в России и Армении – около 77 рублей.
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