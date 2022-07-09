Школа вождения электросамокатов открылась в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открылась первая школа вождения электросамокатов. Особый акцент на этику и культуру пилотов экотранспорта. Из-за каких ошибок чаще всего попадают в неприятные ситуации водители на электроколесах, рассказала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

В Беларуси движение электросамокатов набирает обороты. Только по информации пяти крупных операторов шеринга, в Минске предлагают в аренду 10 тысяч двухколесных приспособлений. А число частного экотранспорта и вовсе невозможно назвать.

Вместе с тем увеличилось и количество несчастных случаев, связанных с ними. Пешеходный переход в центре Минска не разделили электросамокат и легковушка. Водителю авто дорогу преградила другая машина. Как произошло столкновение, никто не понял.

«Я не убедился, что отсутствует помеха на пешеходном переходе, не пропустил. Самокатчик должен был спешиться и убедиться в отсутствии автомобилей», – сказал водитель Денис Заболонков.

Молодой человек с электросамоката с переломами в больнице, водителю машины грозит штраф и лишение прав. Такая ситуация на белорусских дорогах входит в топ ЧП с участием электросамокатов.

«Гражданин, который использует электросамокат, не всегда снижает скорость и, исходя из того, что он резко появляется на проезжей части, может случиться дорожно-транспортное происшествие. Иногда бывают случаи, когда в опасные ситуации попадают сами пешеходы. Здесь уже внимание, как одних, так и вторых», – заявила начальник отделения главного управления ГАИ МВД Республики Беларусь Вероника Романькова.

Чтобы сформировать культуру вождения электросамокатов, в Минске создали профильную школу. Пока она работает в тестовом режиме. Здесь учат использовать новый вид транспорта, рассказывают правила дорожного движения и дают мастер-класс по маневрированию.

«То, что приводит к травматизму или к таким конфликтам не такой большой список. Поездки вдвоем на электросамокатах не стоит практиковать, особенно, если пассажир ребенок. Один самокат – один человек», – отметила директор по коммуникациям кикшеринга и школы вождения электросамокатов Юлия Камойлик.

Этикет для пилотов электросамокатов гласит: у пешехода всегда приоритет, за руль после 18 и только в трезвом виде. Для детей – велосипеды, обычные самокаты и скейтборды.

Уже осенью в Беларуси вступят в силу новые правила дорожного движения, некоторые из них коснутся и электротранспорта. Ограничение скорости до 25 километров в час и движение только по велодорожкам.