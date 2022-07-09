ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Школа вождения электросамокатов открылась в Минске

09.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открылась первая школа вождения электросамокатов. Особый акцент на этику и культуру пилотов экотранспорта. Из-за каких ошибок чаще всего попадают в неприятные ситуации водители на электроколесах, рассказала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

В Беларуси движение электросамокатов набирает обороты. Только по информации пяти крупных операторов шеринга, в Минске предлагают в аренду 10 тысяч двухколесных приспособлений. А число частного экотранспорта и вовсе невозможно назвать.

Вместе с тем увеличилось и количество несчастных случаев, связанных с ними. Пешеходный переход в центре Минска не разделили электросамокат и легковушка. Водителю авто дорогу преградила другая машина. Как произошло столкновение, никто не понял.

«Я не убедился, что отсутствует помеха на пешеходном переходе, не пропустил. Самокатчик должен был спешиться и убедиться в отсутствии автомобилей», – сказал водитель Денис Заболонков.

Молодой человек с электросамоката с переломами в больнице, водителю машины грозит штраф и лишение прав. Такая ситуация на белорусских дорогах входит в топ ЧП с участием электросамокатов.

«Гражданин, который использует электросамокат, не всегда снижает скорость и, исходя из того, что он резко появляется на проезжей части, может случиться дорожно-транспортное происшествие. Иногда бывают случаи, когда в опасные ситуации попадают сами пешеходы. Здесь уже внимание, как одних, так и вторых», – заявила начальник отделения главного управления ГАИ МВД Республики Беларусь Вероника Романькова.

Чтобы сформировать культуру вождения электросамокатов, в Минске создали профильную школу. Пока она работает в тестовом режиме. Здесь учат использовать новый вид транспорта, рассказывают правила дорожного движения и дают мастер-класс по маневрированию.

«То, что приводит к травматизму или к таким конфликтам не такой большой список. Поездки вдвоем на электросамокатах не стоит практиковать, особенно, если пассажир ребенок. Один самокат – один человек», – отметила директор по коммуникациям кикшеринга и школы вождения электросамокатов Юлия Камойлик.

Этикет для пилотов электросамокатов гласит: у пешехода всегда приоритет, за руль после 18 и только в трезвом виде. Для детей – велосипеды, обычные самокаты и скейтборды.

Уже осенью в Беларуси вступят в силу новые правила дорожного движения, некоторые из них коснутся и электротранспорта. Ограничение скорости до 25 километров в час и движение только по велодорожкам.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока школа работает в тестовом режиме. Здесь учат использовать новый вид транспорта, рассказывают правила дорожного движения и дают мастер-класс по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2022
Mir24.TV Belarus
10.07.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика