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Бэби-бум в Минском зоопарке: прибавление у дельфинов, сов и коз

09.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минском зоопарке это лето запомнится бэби-бумом. Пополнение сразу у нескольких семейств – у сов и винторогих коз. А в дельфинарии родился малыш. Теперь его мама в декретном отпуске. Правда, не все новые обитатели оказались готовы к 30-градусной жаре. Как животным помогают охладиться, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Познает мир и не отходит от мамы. Дельфиненку чуть больше месяца. Это первый детеныш в дельфинарии за десять лет. Сейчас малыш только учится дышать и нырять. Но уже собирает полные залы. Во время представлений плавает рядом с родителями.

«Мама в декретном отпуске. Она занимается тем, что смотрит за малышом, следит, чтобы он не влез, куда не надо. А он плавает и смотрит, куда бы влезть, пока мама отвернулась. Все как у людей», – рассказал тренер морских млекопитающих Евгений Фищук.

На людей похожи и совы. В их семье десять новорожденных птенцов. Каждого кормят из клюва. Следят, чтобы детеныши пили воду и были в безопасности. Помогают бороться со зноем. Полярные хищники не привыкли к высоким температурам.

«Жара усиливается, температура повышается. А самка сидит на гнезде, и ей, и птенцам, которые вылупляются, очень жарко. Вода у них каждый день меняется. Я с утра прихожу сюда, мы им заливаем вольер холодной водой. Они потом приходят, ложатся, охлаждаются», – отметил зоотехник на группе птиц Артем Ходан.

Прохладные водные процедуры и у винторогих коз. Они тоже обзавелись потомством. Родителями становятся каждое лето. В этом году пять новых козлят.

«Копытные не особо любят такую жару. Но мы им помогаем этот зной перенести. У них работает водопад, который немножко охлаждает их. А вообще наши животные за столько лет уже привыкли, что бывают такие жаркие деньки», – сказала младший научный сотрудник Анастасия Батуревич.

В клетках для птиц сделали больше тени. Тигру и медведю наполнили бассейн. У всех жителей зоопарка есть место, чтобы спрятаться от жары и охладиться.



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