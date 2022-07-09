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Народные гуляния, гадания, ярмарки: фестиваль «Александрия собирает друзей» проходит в Беларуси

09.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит масштабный фестиваль «Александрия собирает друзей», передает «МИР 24».

На берегу Днепра бесконечные торговые ряды, сюда приехали мастера со всей страны. Вместе с ними гости из 13 российских регионов, а также из Казахстана и Таджикистана. У каждого уникальные сувениры: изделия из глины и соломки, картины, украшения, народные костюмы. Торговля идет с раннего утра и продлится до поздней ночи.

«Рушнички у нас о-го-го, из Буда-Кошелево. Там рушники из самой Неглюбки. Недалеко девчата-мастерицы соломку плетут. А лоза какая у нас красавица. С Купальем вас!», – сказала артистка Марина Щербакова.

«Настроение хорошее. Интересно посмотреть на мастер-классы, хочется попеть, купить что-нибудь традиционное и в целом насладиться самобытностью Беларуси», – поделились гости фестиваля из Санкт-Петербурга Станислав и Эльвира.

Для гостей фестиваля работают фудкорт и концертные площадки. Угощают национальной белорусской кухней. Есть выставка отечественного автопрома. Посетителей удивят цирковым и авиашоу. Кульминацией праздника станет концерт популярных белорусских исполнителей и салют. А для самых стойких – дискотека.



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Для гостей фестиваля работают фудкорт и концертные площадки. Угощают национальной белорусской кухней, есть выставка отечественного автопрома.
 
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