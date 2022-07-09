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Колка дров и приготовление драников: как выбирают лучшую сельскую семью в Беларуси
09.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси выбирают лучшую деревенскую семью. Конкурс «Властелин села» проходит в рамках масштабного фестиваля «Александрия собирает друзей», передает «МИР 24».
Участники со всей Беларуси. Ранее они победили в региональных этапах, так что защищают честь не только своей семьи, но и всей области. Жюри удивляют кулинарными навыками. Визитной карточкой команд стали подворья в национальном стиле с разносолами, блюдами из печи и караваями.
«Надо, чтобы семьи больше общались. Все-таки семьи живут в сельской местности. Этот конкурс важен. Показать себя, увидеть всех», – отметила участница из Гродненской области Мария Полубятко.
Также участники продемонстрировали навыки в колке дров, приготовлению драников на скорость, упряжке коня. Победит тот, кто наберет больше баллов. Он получит денежный приз и бытовую технику.
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Визитной карточкой команд стали подворья в национальном стиле с разносолами, блюдами из печи и караваями.
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