ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Колка дров и приготовление драников: как выбирают лучшую сельскую семью в Беларуси

09.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выбирают лучшую деревенскую семью. Конкурс «Властелин села» проходит в рамках масштабного фестиваля «Александрия собирает друзей», передает «МИР 24».

Участники со всей Беларуси. Ранее они победили в региональных этапах, так что защищают честь не только своей семьи, но и всей области. Жюри удивляют кулинарными навыками. Визитной карточкой команд стали подворья в национальном стиле с разносолами, блюдами из печи и караваями.

«У нас такая изюминка сегодня. У нас же Глубокое – вишневая столица. Поэтому все у нас с вишенкой. Это нелегко было: и дома много работы, и основная работа, и подготовка. Ну ничего, как-то справились. Сегодня последний аккорд», – поделились участники из Витебской области Виктория и Дмитрий Дундер.

«Надо, чтобы семьи больше общались. Все-таки семьи живут в сельской местности. Этот конкурс важен. Показать себя, увидеть всех», – отметила участница из Гродненской области Мария Полубятко.

Также участники продемонстрировали навыки в колке дров, приготовлению драников на скорость, упряжке коня. Победит тот, кто наберет больше баллов. Он получит денежный приз и бытовую технику.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Визитной карточкой команд стали подворья в национальном стиле с разносолами, блюдами из печи и караваями.
 
Новости дня
Новости разные
 
Народные гуляния, гадания, ярмарки: фестиваль «Александрия собирает друзей» проходит в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2022
Mir24.TV Belarus
10.07.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика