Колка дров и приготовление драников: как выбирают лучшую сельскую семью в Беларуси

«Надо, чтобы семьи больше общались. Все-таки семьи живут в сельской местности. Этот конкурс важен. Показать себя, увидеть всех», – отметила участница из Гродненской области Мария Полубятко.

Также участники продемонстрировали навыки в колке дров, приготовлению драников на скорость, упряжке коня. Победит тот, кто наберет больше баллов. Он получит денежный приз и бытовую технику.