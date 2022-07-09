Курбан-байрам в СНГ: главные мечети не смогли вместить всех желающих совершить праздничный намаз

Праздновать Курбан-байрам начинают с восходом солнца. Утренний намаз в столице Кыргызстана традиционно состоялся на Старой площади. Прочитать молитву со всеми пришел президент Кыргызстана Садыр Жапаров вместе с главой кабинета министров Акылбеком Жапаровым. А всего на коллективную молитву собралось более 10 тысяч человек.

«Главная цель праздника в том, чтобы каждый мусульманин после молитвы совершил благое дело. Этот день напоминает нам, как важно быть милосердными и не забывать о нуждающихся», – отметил муфтий Кыргызской Республики Замир Ракиев.



Таджикистан

Курбан-байрам по традиции начался с праздничной молитвы. Коллективный намаз в соборной мечети Душанбе посетили более тысячи верующих. Одним из первых жителей страны поздравил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Глава государства отметил, что смысл и философия праздника в том, чтобы ценить друг друга, быть добрыми и заботливыми по отношению к окружающим.

По канонам ислама, в этот день приятно проводить обряд жертвоприношения. Для этого в столице выделены определенные места. Одну треть мяса барана нужно раздать нуждающимся, вторую использовать для праздничной трапезы, а третью – сохранить про запас.

Беларусь

В Минске на праздничный намаз в Соборную мечеть пришли около четырех тысяч мусульман. Погода хорошая. Молились и в храме, и на улице. После намаза проповедь, затем верующие соберутся за праздничным столом. Ужин с пловом из свежей баранины – одна из традиций Курбан-байрама.

«В этом году в нашей стране наращиваем проекты по возрождению духовного наследия мусульман Беларуси. И здесь для нас главным принципом является возрождение именно классического ислама», – подчеркнул руководитель аппарата муфтията Мусульманского Религиозного объединения в Беларуси Максат Овезов.

Курбан-байрам считается благословенным временем и для посещения могил родственников. Отмечать один из главных мусульманских праздников верующие Беларуси будут четыре дня.

Азербайджан

В Баку центром праздника стала мечеть Тезепир – одна из самых крупных в стране, вмещает более 1500 человек. Из храма шла прямая трансляция. После праздничного намаза верующие отправились на пункты продажи скота, чтобы купить мясо жертвенного животного. Всего таких торговых точек по стране более 100 таких торговых точек

«Жертвоприношение можно совершать три дня. Помимо овец для этого обряда также можно использовать коз, коров и верблюдов», – объяснил имам Руфат Гараев.

Мусульмане Азербайджана будут праздновать Курбан-байрам четыре дня. По традиции, в это время верующие ходят в гости друг к другу и посещают могилы предков.