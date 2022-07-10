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Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 4 по 10 июля 2022 года
10.07.2022 09:09 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Белорусское кафе по французским стандартам, запрет на продажу акций и проблемы турбизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Некоторым акционерам и участникам белорусских компаний
Ozon
Сфера туризма в этом году снова оказалась под ударом. Не успев оправиться от пандемии, бизнес столкнулся с возвратами туров после 24 февраля. Сейчас компании чувствуют себя лучше: даже при выросших ценах и времени перелета высокий сезон позволил продать практически все путевки. Но неизвестно, что ждет белорусские турфирмы осенью. Директор ООО «Натурленд Тревел» Константин Матюшкин
Генеральный директор группы компаний «Активлизинг» Сергей Михневич
Полезное для бизнеса
«Возможность расчета онлайн увеличивает выручку на 20−30%».
В работе онлайн-службы доставки подарков есть своя специфика: просвещать, что цветы можно купить в интернете, справляться с потоком заказов в «горячие дни» года, найти тех, кто эти заказы оформит и развезет… Немалую роль в бесперебойной работе сервиса подарков занимает возможность принимать онлайн-оплаты со всего мира. Про то, как это происходит у круглосуточного интернет-магазина по доставке цветов, шаров и подарков Podarok.by,
Истории бизнеса
Знакомьтесь: Денис Шабанов, основатель одной из крупнейших региональных шахматных школ «Юный стратег», руководитель шахматной онлайн-платформы Reshay.by. Сегодня его воспитанники регулярно занимают первые места на соревнованиях среди шахматистов Минской области и всей страны. А когда-то Денис начинал с двух маленьких групп в Смолевичах и 50 евро стартового капитала в кармане. Можно ли заработать шахматами и при чем тут нашумевший сериал «Ход королевы»,
Дмитрий и Никита Будаевы — владельцы новой пекарни Mroiva, открывшейся в одной из многоэтажек в столичной Малиновке. Идею создания собственного заведения в Минске Дмитрий привез из Франции, где учился музыке и параллельно работал в ресторане кондитером. О ней он рассказал своему брату Никите, который, как часто и бывает в бизнесе, помогает смелые идеи направлять в прагматичное русло. О том, что получилось у ребят, какие ошибки совершают начинающие рестораторы и в чем отличие французского и белорусского общепита —
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Белорусское кафе по французским стандартам, запрет на продажу акций и проблемы турбизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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