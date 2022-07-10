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Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 4 по 10 июля 2022 года

10.07.2022 09:09 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 4 по 10 июля 2022 года
Фото с сайта i0.cz

Белорусское кафе по французским стандартам, запрет на продажу акций и проблемы турбизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Некоторым акционерам и участникам белорусских компаний запретили продавать свои доли в бизнесе. Теперь им нужно будет получать разрешение Минфина.

Ozon запускает тестовые операции фулфилмент-центра в Беларуси.

Сфера туризма в этом году снова оказалась под ударом. Не успев оправиться от пандемии, бизнес столкнулся с возвратами туров после 24 февраля. Сейчас компании чувствуют себя лучше: даже при выросших ценах и времени перелета высокий сезон позволил продать практически все путевки. Но неизвестно, что ждет белорусские турфирмы осенью. Директор ООО «Натурленд Тревел» Константин Матюшкин рассказал «Про бизнес» о состоянии отрасли.

Генеральный директор группы компаний «Активлизинг» Сергей Михневич пояснил, чтл ждет рынок лизинга в 2022 году.

Полезное для бизнеса

«Возможность расчета онлайн увеличивает выручку на 20−30%». Читайте, почему вашему бизнесу нужен интернет-эквайринг.

В работе онлайн-службы доставки подарков есть своя специфика: просвещать, что цветы можно купить в интернете, справляться с потоком заказов в «горячие дни» года, найти тех, кто эти заказы оформит и развезет… Немалую роль в бесперебойной работе сервиса подарков занимает возможность принимать онлайн-оплаты со всего мира. Про то, как это происходит у круглосуточного интернет-магазина по доставке цветов, шаров и подарков Podarok.by, рассказал системный администратор компании Павел Бондарович.

Истории бизнеса

Знакомьтесь: Денис Шабанов, основатель одной из крупнейших региональных шахматных школ «Юный стратег», руководитель шахматной онлайн-платформы Reshay.by. Сегодня его воспитанники регулярно занимают первые места на соревнованиях среди шахматистов Минской области и всей страны. А когда-то Денис начинал с двух маленьких групп в Смолевичах и 50 евро стартового капитала в кармане. Можно ли заработать шахматами и при чем тут нашумевший сериал «Ход королевы», читайте в материале «Про бизнес».

Дмитрий и Никита Будаевы — владельцы новой пекарни Mroiva, открывшейся в одной из многоэтажек в столичной Малиновке. Идею создания собственного заведения в Минске Дмитрий привез из Франции, где учился музыке и параллельно работал в ресторане кондитером. О ней он рассказал своему брату Никите, который, как часто и бывает в бизнесе, помогает смелые идеи направлять в прагматичное русло. О том, что получилось у ребят, какие ошибки совершают начинающие рестораторы и в чем отличие французского и белорусского общепита — в материале «Про бизнес».

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Теги: Минск
 
 
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Белорусское кафе по французским стандартам, запрет на продажу акций и проблемы турбизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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