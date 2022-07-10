Лукашенко на фестивале «Александрия собирает гостей»: Рад, что год от года я приветствую здесь все больше гостей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит масштабный фестиваль «Александрия собирает друзей». Так уже традиционно на берегу Днепра отмечают праздник Купалья, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Гулянья начались с самого утра. На несколько километров растянулись торговые ряды. Здесь белорусские подворья и бесчисленное количество сувениров. Украшения, интерьерные вещи, посуда. Все из натуральных материалов, традиционных для каждого региона России и Беларуси.

«Рушнички у нас какие, из Буда-Кошелева. Там рушнички из самой Неглюбки. Там девчата-мастерицы соломку плетут. А лоза какая у нас красавица. С Купальем!» – прорекламировала изделия артистка Марина Щербакова.

«Атмосфера замечательная. Обстановка тоже. Ехали просто получить удовольствие. Посмотреть на народные промыслы другой страны», – поделилась гостья фестиваля из Гомеля Елена.

«Новинская деревянная игрушка здесь представлена несколькими видами. Кони, каталки-колески, знаменитые наши упряжки коней. Роспись символичная. В этих игрушках три круга означают три единства поколений», – пояснил ремесленник из Нижегородской области Александр Баукин.

Выбрали и «Властелина села». Это такой конкурс на лучшую деревенскую семью. Гостей собралось около 50 тысяч человек. Сложно представить, как на этой небольшой набережной уместилось столько человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко бывает здесь часто, трепетно относится к своей малой родине. И, конечно, не пропустил ни один фестиваль на Купалье. В этот раз он тоже поприветствовал гостей.

«Очень рад, что год от года в эти сакральные для нашего народа купальские вечера я приветствую здесь все больше и больше гостей, настоящих белорусов – неравнодушных, умных, добрых, честных, которые вместе, как говорят «талакой», могут и потрудиться, и повеселиться, а также истинных друзей, искренне интересующихся нашей богатейшей народной культурой. Ведь, чтобы ее понять, надо вместе прикоснуться к древним белорусским традициям, увидеть красоту купальской ночи, ощутить аромат цветущих летних лугов», – сказал белорусский лидер.

Президент говорил о том, что белорусы – гостеприимные и свободолюбивые люди, и сегодня как и всегда всех встречают с открытой душой. Об этом и о традициях страны зрителям показали красочное шоу. Для самых стойких будет дискотека до утра. В купальскую ночь, по поверью, спать не принято. Предки верили в злых духов, которые охотятся за душами в это время.