Музыка и танцы на каждом квадратном метре: праздник Купалья отмечают в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит масштабный фестиваль «Александрия собирает друзей». Так уже традиционно на берегу Днепра отмечают праздник Купалья. Там находится корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Сначала гости праздника спешат сюда. Венок из полевых цветов – самый желанный головной убор для местных девушек. В старину верили: он может как счастье предсказать, так и беды на весь год. А сегодня это просто красиво и романтично.

Без сувениров из Александрии не уедет никто. На живописной площадке у Днепра ярмарка народных промыслов.

«Рушнички у нас о-го-го, из Буда-Кошелево. Там рушники из самой Неглюбки. Недалеко девчата-мастерицы соломку плетут. А лоза какая у нас красавица. С Купальем вас», – сказала артистка Марина Щербакова.

Изделия из соломки, глины и дерева, костюмы и рушники с орнаментом – все ручная работа. В каждом регионе свои ремесленные традиции.

«Орнамент у нас Гусевицкий. Обозначает счастье, поле, жизнь», – поделилась ткачиха Валентина Якутович.

«Новинская деревянная игрушка здесь представлена несколькими видами. Кони, каталки-колески, вертушки, знаменитые наши упряжки коней. Роспись символичная. В этих игрушках три круга означают три единства поколений», – отметил ремесленник из Нижегородской области Александр Баукин.

Рядом фудкорты, и здесь – не только драники. Найдется блюдо на любой вкус, а вот слух радуют народные мотивы. Песни и танцы на каждом квадратном метре. На празднике десятки тысяч гостей: из России, Казахстана, Таджикистана.

«Атмосфера замечательная, обстановка тоже. Ехали просто получить удовольствие, посмотреть на народные промыслы другой страны», – сказала гостья фестиваля из Гомеля Елена.

«Попеть хочется, купить что-нибудь традиционное. Насладиться самобытностью Беларуси», – поделился гость фестиваля из Санкт-Петербурга Станислав.

А некоторые приехали на соревнование. За звание «Властелин села» боролись шесть деревенских семей, каждый отстаивал честь своего региона. Жюри удивляли кулинарными изысками, хозяйскими навыками и, конечно, песнями. Без этого на селе никак.

Музыкальную эстафету подхватят популярные артисты. Вечером все гости соберутся на концерт. А дальше для самых стойких – дискотека. В ночь на Купалье спать не принято!