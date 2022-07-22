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Головченко: Беларусь готова выполнять обязательства по внешнему долгу
22.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Международные агентства понизили рейтинг Беларуси до уровня ограниченного дефолта. Ситуацию сегодня прокомментировал премьер-министр страны Роман Головченко, передает «МИР 24».
По его словам, Минск готов выполнять финансовые обязательства и о дефолте речи не идет. Деньги на выплату внешнего долга есть, они заложены в бюджете.
Глава правительства напомнил, что в феврале Беларусь уже перевела такой платеж, однако до получателя он не дошел из-за экономических ограничений. Западные финансовые институты отказываются проводить транзакции в иностранной валюте.
Роман Головченко отметил, что у Беларуси с некоторыми международными агентствами нет договора о сотрудничестве. Только на основании таких документов они могут присваивать рейтинг стране.
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В феврале Беларусь уже перевела такой платеж, однако до получателя он не дошел из-за экономических ограничений. Западные финансовые институты отказываются...
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