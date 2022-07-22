Головченко: Беларусь готова выполнять обязательства по внешнему долгу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международные агентства понизили рейтинг Беларуси до уровня ограниченного дефолта. Ситуацию сегодня прокомментировал премьер-министр страны Роман Головченко, передает «МИР 24».

По его словам, Минск готов выполнять финансовые обязательства и о дефолте речи не идет. Деньги на выплату внешнего долга есть, они заложены в бюджете.

Глава правительства напомнил, что в феврале Беларусь уже перевела такой платеж, однако до получателя он не дошел из-за экономических ограничений. Западные финансовые институты отказываются проводить транзакции в иностранной валюте.

«Мы ответственны перед владельцами наших бумаг, поэтому не собираемся отдавать деньги неизвестно куда, когда не будет понятна их судьба. В этой ситуации мы, являясь ответственным плательщиком, приняли совместное решение национального банка и правительства о порядке исполнения наших обязательств в условиях, когда мы не можем довести платежи до наших клиентов. Там достаточно широкий набор опций. Мы это будем обсуждать индивидуально с каждым держателем», – объяснил премьер-министр Беларуси.

Роман Головченко отметил, что у Беларуси с некоторыми международными агентствами нет договора о сотрудничестве. Только на основании таких документов они могут присваивать рейтинг стране.