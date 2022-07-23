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Подарок медикам: врачам Минска за работу с пациентами с COVID-19 вручили велосипеды

23.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минским медикам подарили велосипеды. Так отметили лучших врачей поликлиник за работу с пациентами с COVID-19. Достойных выбрал городской комитет, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Почти два года они боролись за жизни людей. Настало время позаботиться и об их здоровье. Минские медики сегодня получили велосипеды. Сейчас и времени на здоровый отдых появилось больше.

За время пандемии Кирилл Савосенко спас больше 200 жизней. Большинство из пациентов – дети.

«С маленькими пациентами всегда сложнее работать, чем со взрослыми, потому что они не всегда могут сказать, где болит, что болит, когда заболело», – поделился заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники №6 .

Городской комитет выбрал для поощрения тех, кто самоотверженно работал с тяжелобольными в ковидных стационарах, оставался сверхурочно.

«Вы понимаете, что это очень серьезное заболевание и оно непредсказуемо. Заболевание, где не только требуется амбулаторное, стационарное звено, но и реабилитационные звено в дальнейшем», – сказал председатель Минского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Георгий Будревич.

После вручения велосипедов – первая поездка. Медикам не терпится опробовать новинку вместе с семьей.

«Сегодня же со всем своими членами семьи обновим, поедем на велопрогулку. Как раз у мамы не было велосипеда», – поделилась заведующая отделением общей врачебной практики поликлиники №32 Светлана Муха.

Подарки отечественного производства. Их передал врачам минский мотовелозавод.
Акция обещает стать традицией. В прошлом году 20 велосипедов вручили врачам стационаров, в будущем планируют дарить двухколесный транспорт лучшим в своем деле.

В сентябре белорусские медики ожидают небольшой рост заболеваемости COVID-19.



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Акция обещает стать традицией. В будущем планируют дарить двухколесный транспорт лучшим в своем деле.
 
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