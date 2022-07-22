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Головченко: Инфляция в Беларуси замедляется, оснований для ее роста нет

22.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Темпы инфляции в Беларуси замедляются, и пока нет оснований для того, чтобы они ускорились. Такое заявление сделал премьер-министр республики Роман
Головченко. Его слова приводит агентство БЕЛТА.

«Действительно, инфляция у нас замедляется. Особенно по продовольственным товарам. Мы очень тщательно следим за этим, ежедневно анализируем происходящее. Пока мы не видим никаких оснований для того, чтобы инфляция в Беларуси разогналась дальше. Мы не изолированы от мировой экономики, и все издержки, которые порождены происходящими процессами, не могут не отражаться на ценах и в нашей стране», – отметил глава правительства.

По его словам, правительство принимает самые жесткие меры ценового администрирования, иначе ситуация складывалась бы по-другому.

«У нас все социально значимые товары очень жестко контролируются. Расширен перечень непродовольственных товаров, чего раньше вообще не было», – сказал Головченко. Он также напомнил о недавно принятой правительством совместно с Комитетом государственного контроля программе по стабилизации цен. Ее мероприятия уже реализуются.

«Инфляция бьет рекорды по всему миру. В соседней Литве она превысила 20%, в Польше – 14-15%. Исторические максимумы в еврозоне, США. Это оказывает влияние на рост цен и на инфляцию в Беларуси. Но мы всеми возможными и доступными способами держим цены. Кроме того, нужно понимать, что затраты предприятий также растут, и если, условно говоря, вообще заморозить цены, это приведет к тому, что производители начнут работать в убыток. Я считаю, что меры, принятые правительством совместно с Национальным банком, другими органами, являются достаточными сейчас», – заключил премьер.



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По словам премьер-министра республики, правительство принимает самые жесткие меры ценового администрирования.
 
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