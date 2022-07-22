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Головченко: Инфляция в Беларуси замедляется, оснований для ее роста нет
22.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Темпы инфляции в Беларуси замедляются, и пока нет оснований для того, чтобы они ускорились. Такое заявление сделал премьер-министр республики Роман
По его словам, правительство принимает самые жесткие меры ценового администрирования, иначе ситуация складывалась бы по-другому.
«У нас все социально значимые товары очень жестко контролируются. Расширен перечень непродовольственных товаров, чего раньше вообще не было», – сказал Головченко. Он также напомнил о недавно принятой правительством совместно с Комитетом государственного контроля программе по стабилизации цен. Ее мероприятия уже реализуются.
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По словам премьер-министра республики, правительство принимает самые жесткие меры ценового администрирования.
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