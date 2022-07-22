Головченко: Инфляция в Беларуси замедляется, оснований для ее роста нет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Темпы инфляции в Беларуси замедляются, и пока нет оснований для того, чтобы они ускорились. Такое заявление сделал премьер-министр республики Роман

Головченко. Его слова приводит агентство БЕЛТА .

«Действительно, инфляция у нас замедляется. Особенно по продовольственным товарам. Мы очень тщательно следим за этим, ежедневно анализируем происходящее. Пока мы не видим никаких оснований для того, чтобы инфляция в Беларуси разогналась дальше. Мы не изолированы от мировой экономики, и все издержки, которые порождены происходящими процессами, не могут не отражаться на ценах и в нашей стране», – отметил глава правительства.

По его словам, правительство принимает самые жесткие меры ценового администрирования, иначе ситуация складывалась бы по-другому.

«У нас все социально значимые товары очень жестко контролируются. Расширен перечень непродовольственных товаров, чего раньше вообще не было», – сказал Головченко. Он также напомнил о недавно принятой правительством совместно с Комитетом государственного контроля программе по стабилизации цен. Ее мероприятия уже реализуются.