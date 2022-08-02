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Лукашенко: Есть возможности для наращивания экономического сотрудничества с Китаем
02.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минску удалось выстроить хорошие отношения с Пекином. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Беларуси в Китае. Сотрудничество между странами развивается весьма активно. Создан совместный индустриальный парк. Минск поставляет Пекину калийные удобрения, продукты питания и древесину. В минувшем году товарооборот достиг 5,9 млрд долларов.
«На сегодняшний день все страны-члены ШОС поддержали идею на экспертном уровне. И мы, думаю, станем свидетелями в сентябре текущего года в Самарканде принятия решения о начале всей процедуры вступления. Это будет такое начало, которое уже позволит Беларуси работать полноценно и присоединиться ко всем проектам», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в КНР Юрий Сенько.
Как заявил посол, на полях саммита планируется двусторонняя встреча лидеров Беларуси и Китая.
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Минску удалось выстроить хорошие отношения с Пекином, заявил президент на встрече с послом Беларуси в Китае.
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