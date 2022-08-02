Лукашенко: Есть возможности для наращивания экономического сотрудничества с Китаем

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минску удалось выстроить хорошие отношения с Пекином. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Беларуси в Китае. Сотрудничество между странами развивается весьма активно. Создан совместный индустриальный парк. Минск поставляет Пекину калийные удобрения, продукты питания и древесину. В минувшем году товарооборот достиг 5,9 млрд долларов.



«Нам надо посмотреть с учетом момента, где нам еще поднапрячься и поработать серьезно. Для того чтобы особенно в этот момент не потерять темпы. Это наше счастье, что мы выстроили хорошие отношения с Китайской Народной Республикой. Они молодцы, здорово нам помогали. Да и сейчас у нас прирост товарооборота приличный. Новые возможности. А мы запросто можем добавить на китайском направлении», – сказал Лукашенко.



В этом году Минск подал заявку на вступление в ШОС. Сейчас Беларусь является наблюдателем при организации. На очередном саммите будет принято решение о полноправном присоединении страны.

«На сегодняшний день все страны-члены ШОС поддержали идею на экспертном уровне. И мы, думаю, станем свидетелями в сентябре текущего года в Самарканде принятия решения о начале всей процедуры вступления. Это будет такое начало, которое уже позволит Беларуси работать полноценно и присоединиться ко всем проектам», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в КНР Юрий Сенько.

Как заявил посол, на полях саммита планируется двусторонняя встреча лидеров Беларуси и Китая.