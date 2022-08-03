Беларусь увеличит поставки сахара до 200 тысяч тонн

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь планирует увеличить экспорт сахара до 200 тысяч тонн. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко во время посещения Городейского сахарного завода, сообщает «МИР 24».

«С учетом роста цен на сахар на мировом рынке сейчас «сладкое время для сахарников». У нас много потребителей: это и Россия, и другие страны ЕАЭС, КНР. В этом году очень большой спрос. Куда будет урожай этого года продаваться? Туда, кто даст лучшую цену. Мы решили часть объема сахара вывести на биржу и посмотреть, даст ли это прибавку к цене, как уже дало ранее принятое решение по другим продуктам свеклопереработки», – сказал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.