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Беларусь увеличит поставки сахара до 200 тысяч тонн

03.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь планирует увеличить экспорт сахара до 200 тысяч тонн. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко во время посещения Городейского сахарного завода, сообщает «МИР 24».

«С учетом роста цен на сахар на мировом рынке сейчас «сладкое время для сахарников». У нас много потребителей: это и Россия, и другие страны ЕАЭС, КНР. В этом году очень большой спрос. Куда будет урожай этого года продаваться? Туда, кто даст лучшую цену. Мы решили часть объема сахара вывести на биржу и посмотреть, даст ли это прибавку к цене, как уже дало ранее принятое решение по другим продуктам свеклопереработки», – сказал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Роман Головченко добавил: аграрии планируют собрать пять миллионов тонн сахарной свеклы. А после переработки получить 600 тысяч тонн сахара. Это больше, чем планировали. Две трети песка – останутся в стране.



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Аграрии планируют собрать пять миллионов тонн сахарной свеклы, а после переработки получить 600 тысяч тонн сахара.
 
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