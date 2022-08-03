﻿ Погода в СНГ: на север Казахстана обрушились грозы, в Беларуси начался яблочный сезон. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода в СНГ: на север Казахстана обрушились грозы, в Беларуси начался яблочный сезон

03.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве до пятницы объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. По данным синоптиков, днем в российской столице воздух может прогреться до плюс 33. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Большая часть Кыргызстана в дождях. Ливни могут спровоцировать очередную волну селей, предупреждают спасатели. Из-за обильных осадков горные реки рискуют выйти из берегов. В регионе действует штормовое предупреждение. Рано утром стихия вновь обрушилась на Иссык-Кульскую область. На кадрах любительской съемки видно, как поток грязи и камней затопил дороги в Джети-Огузском районе. Штормовая погода сохранится несколько дней.

Казахстан

На Казахстан налетели тучи. С севера идут дожди с грозами. На востоке возможен град. А вот на юге и западе практически летняя идиллия – на пляжах плюс 30 и выше. На побережье Каспийского моря в разгар сезона волонтеры убирают мусор, который отдыхающие набросали за лето: пакеты, бутылки, бумагу. За несколько часов работы набралось больше сотни мешков с отходами.

Беларусь

На юго-востоке Беларуси сегодня до плюс 29. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. В других областях без осадков, а температура на несколько градусов ниже. Погода подходящая для работы в садах. По всей республике фермеры начали собирать яблоки ранних сортов. В этом году в Беларуси рассчитывают на урожай в 200 тысяч тонн. Продажи отечественного фрукта выросли. Поэтому в стабилизационный фонд на зиму и весну отправят в четыре раза больше яблок.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь увеличит поставки сахара до 200 тысяч тонн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

05.08.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика