Погода в СНГ: на север Казахстана обрушились грозы, в Беларуси начался яблочный сезон

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве до пятницы объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. По данным синоптиков, днем в российской столице воздух может прогреться до плюс 33. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».



Кыргызстан



Большая часть Кыргызстана в дождях. Ливни могут спровоцировать очередную волну селей, предупреждают спасатели. Из-за обильных осадков горные реки рискуют выйти из берегов. В регионе действует штормовое предупреждение. Рано утром стихия вновь обрушилась на Иссык-Кульскую область. На кадрах любительской съемки видно, как поток грязи и камней затопил дороги в Джети-Огузском районе. Штормовая погода сохранится несколько дней.



Казахстан

На Казахстан налетели тучи. С севера идут дожди с грозами. На востоке возможен град. А вот на юге и западе практически летняя идиллия – на пляжах плюс 30 и выше. На побережье Каспийского моря в разгар сезона волонтеры убирают мусор, который отдыхающие набросали за лето: пакеты, бутылки, бумагу. За несколько часов работы набралось больше сотни мешков с отходами.



Беларусь

На юго-востоке Беларуси сегодня до плюс 29. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. В других областях без осадков, а температура на несколько градусов ниже. Погода подходящая для работы в садах. По всей республике фермеры начали собирать яблоки ранних сортов. В этом году в Беларуси рассчитывают на урожай в 200 тысяч тонн. Продажи отечественного фрукта выросли. Поэтому в стабилизационный фонд на зиму и весну отправят в четыре раза больше яблок.