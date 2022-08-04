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Аграрии Беларуси ожидают рекордного урожая сахарной свеклы

04.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В этом году Беларусь увеличит экспорт сахара до 200 тысяч тонн. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко во время визита на Городейский сахарный завод. Аграрии ожидают рекордного урожая сахарной свеклы, а значит и песка хватит для поставок в другие страны, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Сахар леденцовый, с лимоном и корицей, пудра и простой песок. Настоящий рай для сладкоежек. Беларусь – страна с высоким потреблением сахара, каждый съедает под 40 килограммов в год. Правительство учитывает это и всегда держит запас популярного продукта.

«20-25 тысяч тонн сахара лежит в неприкосновенном запасе. Сверх просчитанных потребностей на случай, если кто-то захочет сделать свою жизнь еще более сладкой. Хотя я продолжаю говорить, что сахара нужно меньше есть, будете здоровее», – отметил Роман Головченко.

В Беларуси четыре сахарных завода. Работа пока на паузе. Новый урожай сахарной свеклы в стране начнут убирать через месяц. Раньше, чем планировали из-за погоды, и больше, чем рассчитывали – более пяти миллионов тонн. Из него получат 600 тысяч тонн сладкого песка. Треть уйдет на экспорт.

«У нас на сегодня более 70 хозяйств. Кроме того, есть своя сельхозорганизация, которая выращивает у себя 800 гектаров и плюс она арендует земли в своем Копыльском районе. Поэтому хозяйств предостаточно, ведем с ними работу. Оказываем им поддержку финансовую и на приобретение средств защиты, и на ремонт техники для уборки свеклы», – сказал директор сахарного завода Геннадий Соловей.

Правительство настаивает на соблюдении сроков и качестве уборки. Сахар – продукт двойного назначения. С одной стороны социально значимый товар. Цену на него контролирует государство. С другой – у него высокий экспортный потенциал. На мировом рынке на сахар большой спрос, растет и стоимость.

«У нас много потребителей. Это и Россия, и другие страны ЕАЭС, КНР. В этом году очень большой спрос. Куда будет урожай этого года продаваться? Туда, кто даст лучшую цену. Тем более мы решили часть объема сахара вывести на биржу и посмотреть, даст ли это прибавку к цене, как уже дало ранее принятое решение по другим продуктам свеклопереработки – жому, мелассе и так далее», – отметил Роман Головченко.

Только этот сахарный завод недавно отправил на экспорт в Россию 120 тонн сахара для торговых сетей. По словам руководства предприятия, хороший спрос у соседей на джемы, варенье, топинги и повидло. Цех по их производству работает при сахарном заводе.


Цены на сахар в странах СНГ:

Армения – 50 рублей
Азербайджан – 53 рубля
Беларусь – 58 рублей
Таджикистан – 58 рублей
Кыргызстан – 62 рубля
Молдова – 62 рубля
Россия – 64 рубля
Казахстан – 80 рублей



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В этом году Беларусь увеличит экспорт сахара до 200 тысяч тонн. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко во время визита на Городейский сахарный завод.
 
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