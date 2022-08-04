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Аграрии Беларуси ожидают рекордного урожая сахарной свеклы
04.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В этом году
Сахар леденцовый, с лимоном и корицей, пудра и простой песок. Настоящий рай для сладкоежек. Беларусь – страна с высоким потреблением сахара, каждый съедает под 40 килограммов в год. Правительство учитывает это и всегда держит запас популярного продукта.
«У нас на сегодня более 70 хозяйств. Кроме того, есть своя сельхозорганизация, которая выращивает у себя 800 гектаров и плюс она арендует земли в своем Копыльском районе. Поэтому хозяйств предостаточно, ведем с ними работу. Оказываем им поддержку финансовую и на приобретение средств защиты, и на ремонт техники для уборки свеклы», – сказал директор сахарного завода Геннадий Соловей.
«У нас много потребителей. Это и Россия, и другие страны ЕАЭС, КНР. В этом году очень большой спрос. Куда будет урожай этого года продаваться? Туда, кто даст лучшую цену. Тем более мы решили часть объема сахара вывести на биржу и посмотреть, даст ли это прибавку к цене, как уже дало ранее принятое решение по другим продуктам свеклопереработки – жому, мелассе и так далее», – отметил Роман Головченко.
Только этот сахарный завод недавно отправил на экспорт в Россию 120 тонн сахара для торговых сетей. По словам руководства предприятия, хороший спрос у соседей на джемы, варенье, топинги и повидло. Цех по их производству работает при сахарном заводе.
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В этом году Беларусь увеличит экспорт сахара до 200 тысяч тонн. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко во время визита на Городейский сахарный завод.
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