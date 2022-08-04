​​«Реклама в США дороже, чем в Беларуси, примерно в 15 раз». О чем говорили на маркетинговой конференции Tallinn digital week

Источник материала: ProBusiness



Фото предоставлено экспертом.

В июле в Таллине прошла конференция по интернет-маркетингу Tallin digital week. Эксперты обсуждали многое: от личной эффективности и секретов публичных выступлений до сложных воронок продаж. Один из спикеров конференции — основатель digital-агентства YEES Евгений Чернобай — привез из Эстонии полезные тезисы выступлений, которыми поделился с «Про бизнес».

«Не стоит класть все яйца в одну корзину»

Открывала конференцию одна из основательниц агентства Instformation, официальный партнер L’oreal, спикер Skillbox и Нетология Юлия Ломова. Она говорила про изменения в воронках продаж в текущих условия и про показатели эффективности.

Демонстрировала классическую воронку продаж в Instagram:





А потом поделилась красноречивыми цифрами исследования:





Юлия обратила внимание на важность развития разных каналов продаж вместо фокусировки на одном, что особенно актуально в свете последних блокировок соцсетей в России, где «плачут» местные блогеры и компании. Все это лишний раз подтверждает тезис, что не стоит класть все яйца в одну корзину. В маркетинге в том числе.

«Мозг достраивает внешность спикера, если его плохо видно»

Главный редактор GLOSS.ee Тамара Тютина рассказала, как бесплатно публиковаться в СМИ. В частности, чтобы у вас было больше шансов на публикацию, важно выделяться на фоне других. Это может быть стиль изложения, редкая тема или экстравагантный образ вас, как автора. В общем, главное правило от Джека Траута «Дифференцируйся или умри» в деле.

Кроме того, Тамара объяснила, как покорить аудиторию при ведении онлайн-трансляций.

В частности, обратила внимание на качество картинки: «Мозг достраивает внешность спикера, если его плохо видно. Как следствие, мозг тратит ресурсы, а это рассеивает внимание аудитории». Так что качество картинки должно быть максимально возможным.

И еще немного про влияние невербальных сигналов:





«Делегирование — это тоже способ высвобождения времени»

Партнер digital-агентства Instformation Елена Борисова считает, что хороший маркетинг невозможен без грамотного тайм-менеджмента. Всякие уведомления на телефоне, «срочные неотложные дела» и прочие отвлекающие факторы мешают спокойно решать задачи.

Чтобы навести порядок в работе, стоит использовать разносортное планирование:

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А вот так стоит делать приоритизацию задач:





Как оказалось, «делегирование — это тоже способ высвобождения времени».

Особенности продвижения на американском рынке

Я же рассказывал про особенности продвижения на американском рынке. В частности, коснулся стоимости тысячи показов объявлений. Если в Беларуси мы платим от $ 0,40 до $ 1,7, чтобы показать рекламу 1000 человек, то в Америке, в среднем, по нашим проектам — $ 14−17. Соответственно, реклама в США дороже, чем в Беларуси, примерно в 15 раз.

Примеры: Беларусь

Проект «Блог акушера-гинеколога».

Цена за 1000 показов — $ 0,45.





Проект «Кухни под заказ».

Цена за 1000 показов — $ 1,15.





Примеры: США

Проект «Аренда яхт».

Цена за 1000 показов — $ 17,19.





Проект «Улучшение кредитной истории».

Цена за 1000 показов — $ 15,20.





К слову, в Америке очень активен фейсбук. При подготовке к конференции мы собрали все данные о заявках: проанализировали, из каких соцсетей они были. Вот что вышло:





Есть еще одна особенность таргетиванной рекламы в США. Там есть возможность таргета, исходя из заработка аудитории:



«Доход домохозяйств». Чем выше индекс — тем больше доход.

Скорее всего, такая возможность появилась при сотрудничестве с банками. Иначе откуда сервисам знать о доходах? За использование таких данных незаконно, судов было бы не избежать.

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