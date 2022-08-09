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Топ-10 «горячих» вопросов о прослеживаемости товаров в ЕАЭС

09.08.2022 10:19 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Топ-10 «горячих» вопросов о прослеживаемости товаров в ЕАЭС

Что такое «прослеживаемость товаров», для каких целей она была введена и какие группы товаров сегодня подлежат прослеживаемости? Собрали Топ-10 самых частых вопросов на эту тему и дали на них понятные ответы вместе с директором компании «Электронные документы и накладные» Верой Куницкой.

Топ-10 «горячих» вопросов о прослеживаемости товаров в ЕАЭС
Вера Куницкая
Директор компании «Электронные документы и накладные»

Прослеживаемость товаров: для чего она нужна

— Я уже рассказывала, что в 2021 году в Беларуси были запущены две крупные программы, которые связаны с оборотом товаров: маркировка и прослеживаемость. Сегодня поговорим о прослеживаемости товаров и часто возникающих вопросах на эту тему.

Прослеживаемость товаров предоставляет возможность отслеживания движения товаров на пути от производителя к конечному покупателю на внутреннем рынке ЕАЭС. Она базируется на документальной идентификации и требует обязательного составления электронных накладных при обороте отдельных групп товаров, определяемых Советом Министров. На территории Республики Беларусь прослеживаемость товаров вступила в силу с 1 декабря 2021 года.

Обязательные реквизиты для заполнения в электронных накладных по товарам, которые подлежат прослеживаемости, также установлены. Более подробная информация изложена в Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 года № 250 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 года № 496».

Группы товаров, которые сегодня подлежат прослеживаемости:

  • Холодильники и морозильники бытовые.
  • Шины и покрышки пневматические резиновые новые.

Важно, что с 1 декабря 2022 года определена новая группа товаров, которая попадет под прослеживаемость — велосипеды (в том числе с установленным вспомогательным двигателем и трехколесные) и велосипедные рамы. Дата представления сведений об остатках товаров в налоговый орган — не позднее 1 апреля 2023 года.

Топ-10 «горячих» вопросов о прослеживаемости товаров в ЕАЭС

Для субъектов хозяйствования, которые сегодня занимаются оборотом вышеуказанных групп товаров, обязательно использование электронных накладных в Республике Беларусь. Данные об остатках товаров и их движении посредством электронных накладных передаются в программный комплекс системы прослеживаемости товаров.

Топ 10 вопросов на тему прослеживаемости товаров

Вопрос 1. Мы занимаемся оптовой торговлей. Нам нужно использовать GTIN при условии что шины мы приобрели у поставщика на территории Республики Беларусь.

Ответ: Да, GTIN товаров, который поставщик передаст вам по электронной накладной.

Вопрос 2. Что делать с бывшими в употреблении шинами? Они подлежат прослеживаемости?

Ответ: Б/у шины не подлежат прослеживаемости.

Вопрос 3. На склад поступила новая шина, но оказалась бракованная. Как произвести ее возврат — по ТТН на бумажном носителе или по электронной накладной?

Ответ: По возвратной электронной накладной.

Вопрос 4. Требуется ли электронная накладная при транспортировке шин на шиномонтаж при сезонной замене шин?

Ответ: Да, требуется.

Вопрос 5. При перемещении между складами с выездом на дороги общего пользования нужно ли использовать электронные накладные и систему прослеживаемости товаров?

Ответ: Да, нужно.

Вопрос 6. Кто должен подписывать электронную накладную?

Ответ: Подписывает лицо, уполномоченное действовать в соответствии с законодательством или доверенностью от имени юридического лица, а также при наличии ЭЦП с атрибутным сертификатом на такого ответственного сотрудника.

Топ-10 «горячих» вопросов о прослеживаемости товаров в ЕАЭС

Вопрос 7. Какие обязанности у субъекта хозяйствования в связи с введением прослеживаемости товаров?

Ответ: При осуществлении операций, связанных с оборотом товаров, включенных в перечни, на основании п. 14 Положения о функционировании системы прослеживаемости товаров субъекты хозяйствования будут обязаны:

  • использовать электронные накладные;
  • представлять полные и достоверные сведения, подлежащие включению в систему прослеживаемости товаров (сбор, учет, хранение, обработка и контроль сведений осуществляются в программном комплексе «Система прослеживаемости товаров», или ПК СПТ);
  • вести количественный учет товаров, включенных в перечни, в единицах измерения, подлежащих указанию в электронных накладных.

Вопрос 8. Что нужно для подключения электронных накладных?

Ответ: GLN-номер, ключ ЭЦП, подключение к аттестованному EDI-провайдеру.

Вопрос 9. Что делать, если грузополучатель не подпишет электронную накладную в течение 10 рабочих дней, а шины действительно были ему отгружены?

Ответ: Накладная автоматически отменяется в ПК СПТ. МНС расценивает, что сделка не состоялась, она аннулировалась. В договорах с контрагентами предусматривать такое условие, что подписание должно происходить в течение 10 дней. Большая проблема будет у грузополучателя: накладная аннулирована и в ПК СПТ данных нет. Отгрузить товары будет невозможно.

Вопрос 10. Есть ли пошаговый алгоритм для компаний, которые внедряют электронные накладные?

Ответ: Да, такой алгоритм размещен здесь.

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Что такое «прослеживаемость товаров», для каких целей она была введена и какие группы товаров сегодня подлежат прослеживаемости? Собрали Топ-10 самых частых...
 
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