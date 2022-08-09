|
Топ-10 «горячих» вопросов о прослеживаемости товаров в ЕАЭС
09.08.2022 10:19 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Что такое «прослеживаемость товаров», для каких целей она была введена и какие группы товаров сегодня подлежат прослеживаемости? Собрали Топ-10 самых частых вопросов на эту тему и дали на них понятные ответы вместе с директором компании
Прослеживаемость товаров: для чего она нужна
— Я уже
Прослеживаемость товаров предоставляет возможность отслеживания движения товаров на пути от производителя к конечному покупателю на внутреннем рынке ЕАЭС. Она базируется на документальной идентификации и требует обязательного составления электронных накладных при обороте отдельных групп товаров, определяемых Советом Министров. На территории Республики Беларусь прослеживаемость товаров вступила в силу с 1 декабря 2021 года.
Обязательные реквизиты для заполнения в электронных накладных по товарам, которые подлежат прослеживаемости, также установлены. Более подробная информация
Группы товаров, которые сегодня подлежат прослеживаемости:
Важно, что с 1 декабря 2022 года определена новая группа товаров, которая попадет под прослеживаемость — велосипеды (в том числе с установленным вспомогательным двигателем и трехколесные) и велосипедные рамы. Дата представления сведений об остатках товаров в налоговый орган — не позднее 1 апреля 2023 года.
Для субъектов хозяйствования, которые сегодня занимаются оборотом вышеуказанных групп товаров, обязательно использование электронных накладных в Республике Беларусь. Данные об остатках товаров и их движении посредством электронных накладных передаются в программный комплекс системы прослеживаемости товаров.
Топ 10 вопросов на тему прослеживаемости товаров
Вопрос 1. Мы занимаемся оптовой торговлей. Нам нужно использовать GTIN при условии что шины мы приобрели у поставщика на территории Республики Беларусь.
Ответ: Да, GTIN товаров, который поставщик передаст вам по электронной накладной.
Вопрос 2. Что делать с бывшими в употреблении шинами? Они подлежат прослеживаемости?
Ответ: Б/у шины не подлежат прослеживаемости.
Вопрос 3. На склад поступила новая шина, но оказалась бракованная. Как произвести ее возврат — по ТТН на бумажном носителе или по электронной накладной?
Ответ: По возвратной электронной накладной.
Вопрос 4. Требуется ли электронная накладная при транспортировке шин на шиномонтаж при сезонной замене шин?
Ответ: Да, требуется.
Вопрос 5. При перемещении между складами с выездом на дороги общего пользования нужно ли использовать электронные накладные и систему прослеживаемости товаров?
Ответ: Да, нужно.
Вопрос 6. Кто должен подписывать электронную накладную?
Ответ: Подписывает лицо, уполномоченное действовать в соответствии с законодательством или доверенностью от имени юридического лица, а также при наличии ЭЦП с атрибутным сертификатом на такого ответственного сотрудника.
Вопрос 7. Какие обязанности у субъекта хозяйствования в связи с введением прослеживаемости товаров?
Ответ: При осуществлении операций, связанных с оборотом товаров, включенных в перечни, на основании п. 14 Положения о функционировании системы прослеживаемости товаров субъекты хозяйствования будут обязаны:
Вопрос 8. Что нужно для подключения электронных накладных?
Ответ: GLN-номер, ключ ЭЦП, подключение к аттестованному EDI-провайдеру.
Вопрос 9. Что делать, если грузополучатель не подпишет электронную накладную в течение 10 рабочих дней, а шины действительно были ему отгружены?
Ответ: Накладная автоматически отменяется в ПК СПТ. МНС расценивает, что сделка не состоялась, она аннулировалась. В договорах с контрагентами предусматривать такое условие, что подписание должно происходить в течение 10 дней. Большая проблема будет у грузополучателя: накладная аннулирована и в ПК СПТ данных нет. Отгрузить товары будет невозможно.
Вопрос 10. Есть ли пошаговый алгоритм для компаний, которые внедряют электронные накладные?
Ответ: Да, такой алгоритм размещен
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что такое «прослеживаемость товаров», для каких целей она была введена и какие группы товаров сегодня подлежат прослеживаемости? Собрали Топ-10 самых частых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)