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Лукашенко: Экономические показатели этого года должны быть не ниже предыдущего

09.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сделать все возможное, чтобы преодолеть последствия экономического давления Запада. Александр Лукашенко провел заседание Совета министров, передает «МИР 24».

Президент Беларуси поставил задачу правительству: показатели этого года должны быть не ниже предыдущего. По его словам, все, что сегодня имеют белорусы, можно потерять, если вовремя не сориентироваться.

«Тот, кто сегодня напрягается, тот сегодня работает неплохо. А тот, кто упустил руки, думая, что все само собой рассосется, ребята, так не будет. Чрезмерное напряжение, поиск новых логистических цепочек, новых потребителей наших товаров и так далее и тому подобное – вопрос номер один», – сказал Лукашенко.

Президент поручил провести в конце года заседание в таком же формате, чтобы оценить, как сработали ведомства и предприятия.



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По словам президента, все, что сегодня имеют белорусы, можно потерять, если вовремя не сориентироваться.
 
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