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Лукашенко: Экономические показатели этого года должны быть не ниже предыдущего
09.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сделать все возможное, чтобы преодолеть последствия экономического давления Запада. Александр Лукашенко провел заседание Совета министров, передает «МИР 24».
Президент Беларуси поставил задачу правительству: показатели этого года должны быть не ниже предыдущего. По его словам, все, что сегодня имеют белорусы, можно потерять, если вовремя не сориентироваться.
Президент поручил провести в конце года заседание в таком же формате, чтобы оценить, как сработали ведомства и предприятия.
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По словам президента, все, что сегодня имеют белорусы, можно потерять, если вовремя не сориентироваться.
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