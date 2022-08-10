«Могут зацепиться даже за переписку с партнерами». Юристы рассказали про новые антимонопольные риски для бизнеса

Источник материала: ProBusiness

Может показаться, что антимонопольные расследования — это только про гигантов рынка, которые «душат» конкурентов. Но все намного приземленнее — любой минимальный договор о ценах с конкурентами может потом обернуться штрафом в 10% от годовой выручки компании. Как вовремя заметить неявные нарушения и чего лучше не делать в бизнесе, чтобы не привлечь внимание МАРТ, рассказали порталу «Про бизнес» адвокат минской областной специализированной юридической консультации «Гражданское и инвестиционное право. Разрешение споров» Антон Новицкий и партнёр ООО «Степановский, Папакуль и партнеры. Юридические услуги» Татьяна Игнатовская.



Татьяна Игнатовская

Партнёр

ООО «Степановский,

Папакуль и партнеры. Юридические услуги»

Антон Новицкий

Адвокат юридической консультации «Гражданское и инвестиционное право. Разрешение споров»

Почему МАРТ и ДФР «подружились»

— В последние годы МАРТ активно занимается антимонопольными расследованиями. И, как можно судить по пресс-релизам на официальном сайте антимонопольного органа, в результате таких расследований все чаще выявляются нарушения с назначением существенных оборотных штрафов (до 10% от годовой выручки). К примеру, в деле против Google сумма штрафа составила порядка 1,4 миллиона белорусских рублей. При этом, не стоит полагать, что это уникальные случаи, которые касаются только крупных международных компаний. В антимонопольных нарушениях уличаются и небольшие субъекты белорусского бизнеса. Хотя сложно привести наглядную аналитику по размерам назначенных штрафов, достоверно известно: в последнее время (как минимум, отдельным нарушителям) были назначены существенные именно оборотные штрафы.

Отметим, что антимонопольные нарушения являются одними из самых сложно расследуемых: зачастую прямые доказательства отсутствуют и принятие решения о наличии факта нарушения базируется на совокупности косвенных. Именно поэтому критически важным для эффективности антимонопольного расследования является сбор доказательной базы. И здесь выявлялись слабые места: хотя у МАРТ достаточно инструментов для самостоятельного сбора доказательств, все же антимонопольный орган не имеет возможности проводить оперативные проверки, осуществлять обыск помещений субъектов и выемку документов и цифровых носителей, а, следовательно, какие-то важные для расследования доказательства могут быть просто не выявлены.

Эту проблему решает тесное сотрудничество МАРТ с Департаментом финансовых расследований КГК. ДФР обладает очень широкими полномочиями в сфере обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь. Антиконкурентное поведение также относится к сфере ответственности ДФР: несмотря на отсутствие с марта 2021 года возможности вести административный процесс по антимонопольным статьям (13.31−13.33 КоАП), ДФР уполномочен осуществлять дознание по статье 245 УК «Установление или поддержание монопольных цен». Кроме того, признаки антимонопольных нарушений могут быть выявлены ДФР при проведении доследственных проверок и оперативных мероприятий, не связанных напрямую с антимонопольными вопросами.

К примеру, именно так произошло в деле о гофротаре : изначально проводилась проверка о наличии признаков уголовного дела в отношении должностного лица организатора торгов на закупку гофротары, а уже в процессе изучения добытых доказательств были выявлены признаки антимонопольного нарушения и соответствующие материалы были переданы в МАРТ. В итоге было выявлено горизонтальное антиконкурентное соглашение (картель) и его участники привлечены к административной ответственности с назначением оборотных штрафов. При этом, участники картеля и их должностные лица не являлись непосредственными фигурантами уголовного дела.





Взаимодействие ДФР с МАРТ уже дало серьезные результаты, фактически положив начало формированию практики по картельным делам: помимо вышеупомянутого дела о гофротаре, в 2021 году на основании переданных ДФР материалов был установлен картель на рынке средств защиты растений ( с обзором дела можно ознакомиться здесь ). При этом, такое взаимодействие нельзя назвать эпизодическим. Похоже, что антиконкурентное поведение сейчас также находится в фокусе ДФР КГК. Это можно объяснить, в том числе, потенциально существенным ущербом от такого поведения для экономики страны и высокими штрафными санкциями.

Что эта «дружба» значит для бизнеса и как себя обезопасить

Вероятность появления антимонопольных рисков для бизнеса теперь значительно увеличилась. И в зоне риска сейчас находится абсолютно любой субъект хозяйствования, который прямо или косвенно попадает в поле зрения ДФР КГК. Причем сам субъект может и не подозревать о возникшем риске, в том числе потому, что такая практика является достаточно новой. К примеру, признаки нарушения антимонопольного законодательства могут быть выявлены в переписке проверяемого субъекта с третьим лицом, и после передачи материалов в МАРТ это третье лицо может стать объектом антимонопольного расследования.

Что же может заинтересовать контролирующие органы? Вот далеко не полный перечень признаков, которые могут указывать на нарушение антимонопольного законодательства: — любая коммуникация между конкурентами или контрагентами, касающаяся устанавливаемых цен, реализации товара на определенной территории; — следование одного или нескольких субъектов предложениям третьего лица; — синхронное поведение или схожие действия нескольких субъектов: например, безосновательное повышение цены до одного уровня; — наличие в договорах условий о цене перепродажи (в т.ч. и рекомендованных ценах), о запрете работы с отдельными контрагентами или на определенной территории; — срыв торгов в результате поведения одного или нескольких субъектов-участников; — формирование по результатам торгов цены, которая значительно превышает рыночный уровень и (или) результаты предыдущих торгов; — создание препятствий для деятельности конкурента.

Учитывая, что в Беларуси большое количество нарушений антимонопольного законодательства совершается по незнанию (это обусловлено как сложностью антимонопольных норм, так и неким «пренебрежением» бизнеса к ним), текущая ситуация порождает серьезные риски для бизнеса. Если ранее можно было понадеяться на то, что МАРТ просто не заметит нарушение либо не будет иметь собственных ресурсов выявить его, теперь такой подход представляется крайне опрометчивым.





Защититься от антимонопольных рисков уже после их возникновения может быть достаточно сложно, ведь в распоряжении МАРТ могут оказаться самые различные внутренние документы: даже переписка сотрудников с контрагентами, их переговоры и прочее, в том числе переписка в мессенджерах личных мобильных телефонов.

Поэтому основным средством борьбы с такими рисками является профилактика. Как минимум субъект должен четко понимать, нарушают ли его стратегии ведения бизнеса антимонопольное законодательство. Для этого можно провести антимонопольный аудит своей деятельности, уделив большое внимание договорным отношениям, своей доле на товарных рынках Беларуси. Довольно часто по результатам такого аудита выявляются риски, о которых менеджеры даже не задумывались.

Хорошим началом для профилактики антимонопольных рисков станут: — минимизация коммуникации с конкурентами по вопросам поведения на рынке (при этом, коммуникация в рамках совещаний в отраслевых министерствах и т.п. не исключает антимонопольных рисков); — исключение попыток координации поведения своих контрагентов (в т. ч. дилеров) на рынке, особенно если такая координация касается цен, территории деятельности; — для крупных игроков рынка — введение принципа равного подхода ко всем контрагентам.

Также для профилактики антимонопольных рисков полезно проводить обучающие семинары для сотрудников. Как показывает практика, именно свидетельства и действия отдельных сотрудников становятся причиной привлечения компании к ответственности. Поэтому подобные семинары желательно проводить на постоянной основе и с охватом всех новых сотрудников.

Чтобы свести антимонопольные риски к минимуму, компаниям рекомендуется внедрить у себя систему антимонопольного комплаенса, т.е. комплекса мер, направленных на обеспечение соблюдения компанией антимонопольного законодательства. Такая система предполагает не только проведение аудита существующих документов и бизнес-процессов и обучающих семинаров, но и создание эффективного механизма контроля, который позволяет отслеживать антимонопольные риски в повседневной деятельности, сводит к минимуму «случайные» нарушения. Хотя налаживание подобной системы требует определенных усилий со стороны не только отдельных сотрудников, но и менеджмента компании, такие усилия абсолютно оправданы в условиях, когда есть риск получить штраф в размере до 10% от годовой выручки компании.

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