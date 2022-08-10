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«Могут зацепиться даже за переписку с партнерами». Юристы рассказали про новые антимонопольные риски для бизнеса
10.08.2022 16:27 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Может показаться, что антимонопольные расследования — это только про гигантов рынка, которые «душат» конкурентов. Но все намного приземленнее — любой минимальный договор о ценах с конкурентами может потом обернуться штрафом в 10% от годовой выручки компании. Как вовремя заметить неявные нарушения и чего лучше не делать в бизнесе, чтобы не привлечь внимание МАРТ, рассказали порталу «Про бизнес» адвокат минской областной специализированной юридической консультации «Гражданское и инвестиционное право. Разрешение споров» Антон Новицкий и партнёр ООО «Степановский, Папакуль и партнеры. Юридические услуги» Татьяна Игнатовская.
Почему МАРТ и ДФР «подружились»
— В последние годы МАРТ активно занимается антимонопольными расследованиями. И, как можно судить по пресс-релизам на официальном сайте антимонопольного органа, в результате таких расследований все чаще выявляются нарушения с назначением существенных оборотных штрафов (до 10% от годовой выручки). К примеру, в
Отметим, что антимонопольные нарушения являются одними из самых сложно расследуемых: зачастую прямые доказательства отсутствуют и принятие решения о наличии факта нарушения базируется на совокупности косвенных. Именно поэтому критически важным для эффективности антимонопольного расследования является сбор доказательной базы. И здесь выявлялись слабые места: хотя у МАРТ достаточно инструментов для самостоятельного сбора доказательств, все же антимонопольный орган не имеет возможности проводить оперативные проверки, осуществлять обыск помещений субъектов и выемку документов и цифровых носителей, а, следовательно, какие-то важные для расследования доказательства могут быть просто не выявлены.
Эту проблему решает тесное сотрудничество МАРТ с Департаментом финансовых расследований КГК. ДФР обладает очень широкими полномочиями в сфере обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь. Антиконкурентное поведение также относится к сфере ответственности ДФР: несмотря на отсутствие с марта 2021 года возможности вести административный процесс по антимонопольным статьям (13.31−13.33 КоАП), ДФР уполномочен осуществлять дознание по статье 245 УК «Установление или поддержание монопольных цен». Кроме того, признаки антимонопольных нарушений могут быть выявлены ДФР при проведении доследственных проверок и оперативных мероприятий, не связанных напрямую с антимонопольными вопросами.
К примеру, именно так произошло в
Взаимодействие ДФР с МАРТ уже дало серьезные результаты, фактически положив начало формированию практики по картельным делам: помимо вышеупомянутого дела о гофротаре, в 2021 году на основании переданных ДФР материалов был установлен картель на рынке средств защиты растений (
Что эта «дружба» значит для бизнеса и как себя обезопасить
Вероятность появления антимонопольных рисков для бизнеса теперь значительно увеличилась. И в зоне риска сейчас находится абсолютно любой субъект хозяйствования, который прямо или косвенно попадает в поле зрения ДФР КГК. Причем сам субъект может и не подозревать о возникшем риске, в том числе потому, что такая практика является достаточно новой. К примеру, признаки нарушения антимонопольного законодательства могут быть выявлены в переписке проверяемого субъекта с третьим лицом, и после передачи материалов в МАРТ это третье лицо может стать объектом антимонопольного расследования.
Учитывая, что в Беларуси большое количество нарушений антимонопольного законодательства совершается по незнанию (это обусловлено как сложностью антимонопольных норм, так и неким «пренебрежением» бизнеса к ним), текущая ситуация порождает серьезные риски для бизнеса. Если ранее можно было понадеяться на то, что МАРТ просто не заметит нарушение либо не будет иметь собственных ресурсов выявить его, теперь такой подход представляется крайне опрометчивым.
Защититься от антимонопольных рисков уже после их возникновения может быть достаточно сложно, ведь в распоряжении МАРТ могут оказаться самые различные внутренние документы: даже переписка сотрудников с контрагентами, их переговоры и прочее, в том числе переписка в мессенджерах личных мобильных телефонов.
Поэтому основным средством борьбы с такими рисками является профилактика. Как минимум субъект должен четко понимать, нарушают ли его стратегии ведения бизнеса антимонопольное законодательство. Для этого можно провести антимонопольный аудит своей деятельности, уделив большое внимание договорным отношениям, своей доле на товарных рынках Беларуси. Довольно часто по результатам такого аудита выявляются риски, о которых менеджеры даже не задумывались.
Также для профилактики антимонопольных рисков полезно проводить обучающие семинары для сотрудников. Как показывает практика, именно свидетельства и действия отдельных сотрудников становятся причиной привлечения компании к ответственности. Поэтому подобные семинары желательно проводить на постоянной основе и с охватом всех новых сотрудников.
Чтобы свести антимонопольные риски к минимуму, компаниям рекомендуется внедрить у себя систему антимонопольного комплаенса, т.е. комплекса мер, направленных на обеспечение соблюдения компанией антимонопольного законодательства. Такая система предполагает не только проведение аудита существующих документов и бизнес-процессов и обучающих семинаров, но и создание эффективного механизма контроля, который позволяет отслеживать антимонопольные риски в повседневной деятельности, сводит к минимуму «случайные» нарушения. Хотя налаживание подобной системы требует определенных усилий со стороны не только отдельных сотрудников, но и менеджмента компании, такие усилия абсолютно оправданы в условиях, когда есть риск получить штраф в размере до 10% от годовой выручки компании.
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«Могут зацепиться даже за переписку с партнерами». Юристы рассказали про новые антимонопольные риски для бизнеса
Может показаться, что антимонопольные расследования - это только про гигантов рынка, которые «душат» конкурентов. Но все намного приземленнее - любой минимальный...
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