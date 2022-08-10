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Около 300 человек приняли участие во Всебелорусском форуме патриотических сил в Минске
10.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошел Форум патриотических сил. Там собрались около 300 белорусов со всей страны. Это представители общественных организаций, политических партий, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Нынешний форум проходит в Купаловском театре. Место и дата выбраны не случайно. 9 августа 2020-го состоялись президентские выборы в Беларуси. По сути, поворотный момент для страны и общества. Да и Купаловскому досталась незавидная роль. Тогда большая часть трупы покинула театр по политическим мотивам. Сегодня здесь снова говорят о судьбе Беларуси.
Каждый из спикеров свою роль определил еще в 2020 году. После президентских выборов перед страной стоял шекспировский вопрос – быть или не быть. Время показало: Беларуси быть, независимой и суверенной. Так решило большинство.
Ольга Шпилевская, директор белорусского Представительства телекомпании «Мир, не так давно возглавила Белорусский союз женщин. Шутит: когда женщина в мире, тогда и в стране хорошо.
Взгляд в будущее страны – главная цель мероприятия. Общение с молодежью, диалог с людьми на рабочих местах, партийное строительство. Задача – услышать и учесть мнение каждого белоруса. Над этим и предстоит работать. И площадок для этого в стране много: союз женщин, профсоюзные организации, общественное объединение «Белая Русь».
Помнить прошлое – залог будущего. Участники форума возложили цветы к памятнику белорусским подпольщикам. Он расположен рядом с театром.
Вторая часть Форума вышла за стены театрального зала. Рядом, в Александровском сквере, развернули большую сцену, где прошел концерт под названием «Любимую не отдают». Фраза, сказанная Александром Лукашенко перед президентскими выборами, стала своеобразным девизом большинства белорусов. Ну, а завершил форум традиционный автопробег по улицам Минска.
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Взгляд в будущее страны – главная цель мероприятия. Общение с молодежью, диалог с людьми на рабочих местах, партийное строительство.
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