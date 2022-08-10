Около 300 человек приняли участие во Всебелорусском форуме патриотических сил в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошел Форум патриотических сил. Там собрались около 300 белорусов со всей страны. Это представители общественных организаций, политических партий, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Нынешний форум проходит в Купаловском театре. Место и дата выбраны не случайно. 9 августа 2020-го состоялись президентские выборы в Беларуси. По сути, поворотный момент для страны и общества. Да и Купаловскому досталась незавидная роль. Тогда большая часть трупы покинула театр по политическим мотивам. Сегодня здесь снова говорят о судьбе Беларуси.

Каждый из спикеров свою роль определил еще в 2020 году. После президентских выборов перед страной стоял шекспировский вопрос – быть или не быть. Время показало: Беларуси быть, независимой и суверенной. Так решило большинство.



«В августе 20-го года Беларусь и Россия встали плечом к плечу, мы вместе отстаивали наши ценности, наш суверенитет, наше Союзное государство. А вспомните, как до того нас пытались поссорить, какие хитроумные штуки забрасывали для того, чтобы разъединить белорусский и русский народ. Этого не получилось. Если мы выстояли тогда, то, конечно, мы выстоим и дальше», – рассказал политолог, глава Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

Ольга Шпилевская, директор белорусского Представительства телекомпании «Мир, не так давно возглавила Белорусский союз женщин. Шутит: когда женщина в мире, тогда и в стране хорошо.



«Женщины в 2020 году на своем первом женском форуме показали, что роль женщины – в объединении, роль женщины – в том, чтобы двигать страну к миролюбию и созиданию, она действительно великая. В Беларуси более пяти миллионов женщин, это 54% населения. И нужно, наверное, пытаться объединить как можно больше их под крылом Белорусского союза женщин», – заявила Ольга Шпилевская.

Взгляд в будущее страны – главная цель мероприятия. Общение с молодежью, диалог с людьми на рабочих местах, партийное строительство. Задача – услышать и учесть мнение каждого белоруса. Над этим и предстоит работать. И площадок для этого в стране много: союз женщин, профсоюзные организации, общественное объединение «Белая Русь».



«Мы вместе: вокруг президента, вокруг народа. Сила, которая, на самом деле, может все. Это самое важное», – отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич.

Помнить прошлое – залог будущего. Участники форума возложили цветы к памятнику белорусским подпольщикам. Он расположен рядом с театром.

Вторая часть Форума вышла за стены театрального зала. Рядом, в Александровском сквере, развернули большую сцену, где прошел концерт под названием «Любимую не отдают». Фраза, сказанная Александром Лукашенко перед президентскими выборами, стала своеобразным девизом большинства белорусов. Ну, а завершил форум традиционный автопробег по улицам Минска.