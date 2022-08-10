О чем пишут мировые СМИ: обыск в доме Трампа и спасение белухи в реке Сена

Источник материала: Mir24.TV Belarus

ФБР изъяло около 10 коробок с материалами из дома Дональда Трампа во Флориде. Обыск был проведен в рамках расследования Министерства юстиции о том, как бывший президент обращался с секретными документами в конце своего срока, сообщает The Independent . В Белом доме заявили, что нынешний президент Джо Байден и его администрация не знали о решении провести обыск. Дональд Трамп заявил, что обыск был «политически мотивированной попыткой» сорвать его возможное возвращение в большую политику.

Во Франции проводят масштабную операцию для спасения белухи, заплывшей в Сену. 800-килограммового кита вытащили из воды с помощью сети и крана и поместили на баржу, где им займутся ветеринары, сообщает The Guardian . Затем его планируют погрузить в специальный грузовик и отвезти к побережью. Белуха три дня проведет в бассейне с морской водой в порту Ла-Манш, пока специалисты не решат, что ее можно выпускать в дикую природу. В настоящее время, по словам ветеринаров, кит ослаблен и находится в стрессовом состоянии.

Министерство здравоохранения Беларуси изменило порядок вакцинирования от COVID-19. Новый приказ вступил в силу 8 августа, сообщает БелТА . Согласно документу, первичная вакцинация детей 5-17 лет проводится двумя дозами вакцины Sinopharm, взрослых с 18 лет – одной дозой «Спутник Лайт», двумя дозами «Гам-Ковид-Вак» или Sinopharm. Бустерная вакцинация проводится лицам старше 18 лет одной дозой «Спутник Лайт» или «Гам-Ковид-Вак», независимо от ранее использованной вакцины.

В Кыргызстане начнется тестирование 5G-технологии. Местным операторам мобильной связи выдали соответствующее разрешение, сообщает «Вечерний Бишкек» . Они уже провели первый «тест-драйв» на территории Бишкека. В Министерстве цифрового развития Кыргызстана отметили, что была проведена работа по «высвобождению перспективных полос частот от действующих радиоэлектронных средств и определены пилотные зоны для тестирования 5G». Также в ведомстве добавили, что новая технология позволит ускорить скорость передачи данных и объем предоставляемого потребителям трафика.