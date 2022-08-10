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О чем пишут мировые СМИ: обыск в доме Трампа и спасение белухи в реке Сена
10.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
ФБР изъяло около 10 коробок с материалами из дома Дональда Трампа во Флориде. Обыск был проведен в рамках расследования Министерства юстиции о том, как бывший президент обращался с секретными документами в конце своего срока, сообщает
Во Франции проводят масштабную операцию для спасения белухи, заплывшей в Сену. 800-килограммового кита вытащили из воды с помощью сети и крана и поместили на баржу, где им займутся ветеринары, сообщает
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Из дома экс-президента США Дональда Трампа изъяли 10 коробок с материалами. Истощенную белуху вытащили из Сены и планируют перевезти к побережью.
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