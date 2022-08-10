Правительство и Нацбанк изменили условия по рассчетам в наличной валюте за экспорт белорусских компаний

Источник материала: ProBusiness

Правительство и Национальный банк Беларуси внесли корректировки в совместное постановление № 363/13 от 7 июня 2022 года , которое регламентировало порядок проведения юридическими лицами — резидентами операций, связанных с экспортом. Соответствующее постановление официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, «наличная иностранная валюта, получаемая юридическим лицом — резидентом от нерезидента в рамках заключенных валютных договоров по операциям, связанным с экспортом, подлежит проверке на ее подлинность и платежность с учетом требований нормативных правовых актов, регулирующих наличное денежное обращение, включая организацию кассовой работы в банках Республики Беларусь».

Еще одно изменение — «наличная иностранная валюта, возвращенная банком Республики Беларусь юридическому лицу — резиденту как не соответствующая признакам платежности банкнот в иностранной валюте, а также поврежденная (ветхая), подлежит сдаче в кассу этого юридического лица — резидента для последующего возврата (обмена) юридическому лицу — нерезиденту, индивидуальному предпринимателю — нерезиденту».

Кроме того, есть уточнение по порядку обращения с «наличкой». Теперь иностранная валюта, полученная на территории Республики Беларусь, а также за ее пределами и ввезенная на территорию страны, подлежит сдаче не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения (ввоза на территорию): в кассу юрлица — резидента, работникам службы инкассации или в обслуживающий банк Республики Беларусь, его подразделение или иной банк Республики Беларусь. До этого необходимо было обязательно зачислять деньги на счет юридического лица — резидента, открытый в банке Республики Беларусь.

Постановление вступает в силу после официального опубликования, то есть с 10 августа 2022 года.

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