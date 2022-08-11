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Банковские кредиты станут доступнее для граждан Беларуси

11.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси планируют постепенно снижать ставки по кредитам. Это будет стимулировать внутреннее потребление и экономический рост, передает «МИР 24».

Так считает глава белорусского правительства Роман Головченко. Премьер-министр напомнил, что в начале года население активно снимало вклады и скупало иностранную валюту. Резкий спрос сказался и на банковской системе. Сейчас ситуация поменялась. Отмечается резкое увеличение вкладов, как в иностранной валюте, так и белорусских рублях.

«В банковской системе действительно в последние два месяца имеется профицит ликвидности. Свободных ресурсов больше. У нас, вы знаете, рекордный приток иностранных инвестиций, который дает возможность распоряжаться свободными ресурсами. Я думаю, что макроэкономические условия созрели для того, чтобы совместно принимать решение о движении ставок вниз и удешевлении кредитов», – отметил Роман Головченко.

Сейчас новые кредиты в Беларуси выдают под 14 процентов годовых.



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Сейчас новые кредиты в Беларуси выдают под 14 процентов годовых.
 
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