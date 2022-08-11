Комбайнеры из Несвижского района установили рекорд и намолотили 100 тысяч тонн зерна

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лидеры уборочной кампании. В Беларуси наградили одних из самых успешных фермеров страны. Это комбайнеры из Несвижского района, которые намолотили более ста тысяч тонн зерна, передает «МИР 24».

В Минской области это абсолютный рекорд. На полях работают более ста экипажей комбайнеров. Хлеборобы начинают трудиться на рассвете и заканчивают поздно вечером. За день убирают тысячу гектаров и намолачивают девять тысяч тонн зерна.

«Сегодня на полях озимая пшеница дает урожайность более 100 центнеров с гектара, поэтому урожай радует всех аграриев Несвижчины. Но об итогах уборочной кампании говорить еще рано, но планы серьезные. Я надеюсь, что в этом году мы побьем все рекорды», – отметил председатель Несвижского райисполкома Александр Ломский.



«Наши люди работают с душой, они обеспечены всем необходимым: и трехразовым питанием, и питьевой водой. Обеденный перерыв у них очень короткий, они стараются, как могут», – поделилась председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Светлана Антончик.



В районе ставят и личные рекорды. В лидеры выбились два экипажа. Каждый намолотил более двух тысяч тонн зерна. А на юге страны жатву уже завершают. Первыми зерно убрали в Столинском районе Брестской области. В общую «копилку» аграрии принесли 101 тысячу тонн сырья.

В Беларуси уже намолочено четыре миллиона тонн зерна. Всего в стране планируют собрать около девять-десять миллионов.