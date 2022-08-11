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Комбайнеры из Несвижского района установили рекорд и намолотили 100 тысяч тонн зерна
11.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Лидеры уборочной кампании. В Беларуси наградили одних из самых успешных фермеров страны. Это комбайнеры из Несвижского района, которые намолотили более ста тысяч тонн зерна, передает «МИР 24».
В Минской области это абсолютный рекорд. На полях работают более ста экипажей комбайнеров. Хлеборобы начинают трудиться на рассвете и заканчивают поздно вечером. За день убирают тысячу гектаров и намолачивают девять тысяч тонн зерна.
«Сегодня на полях озимая пшеница дает урожайность более 100 центнеров с гектара, поэтому урожай радует всех аграриев Несвижчины. Но об итогах уборочной кампании говорить еще рано, но планы серьезные. Я надеюсь, что в этом году мы побьем все рекорды», – отметил председатель Несвижского райисполкома Александр Ломский.
В Беларуси уже намолочено четыре миллиона тонн зерна. Всего в стране планируют собрать около девять-десять миллионов.
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На полях работают более ста экипажей комбайнеров. Хлеборобы начинают трудиться на рассвете и заканчивают поздно вечером.
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