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Специалисты из России, Беларуси и Кыргызстана обсудили проблемы авиации
11.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Национальном аэропорту Минск встретились представители авиационных организаций Беларуси, России и Кыргызстана – впервые в таком составе и после долгого перерыва в очном формате. Обсуждались такие ключевые вопросы, как безопасность полетов и техническое состояние самолетов, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы – самое частое авиапроисшествие. Чтобы этого не произошло, в международном аэропорту Минска сегодня используют механическую очистку покрытия и ведут постоянный контроль.
Состояние и обслуживание взлетно-посадочных полос и досмотрового оборудования обсудили специалисты аэропортов трех стран – Беларуси, России и Кыргызстана.
Радиолокаторы летного обзора – пока с западным программным обеспечением, но российские предприятия готовы поставить аналоги. Белорусские компании поставляют технику не только в отечественный аэропорт.
«Предприятие на сегодняшний день выпускает аэродромную уборочную технику, которая эксплуатируется в более чем 90 авиапредприятиях стран СНГ. Она ничем не уступает по техническим характеристикам импортным аналогами и дешевле. Это больше российские и белорусские машины, в том числе комплектация совместная», – поясняет учредитель белорусского предприятия по производству аэродромной техники Александр Луговнев.
Уникальность минского аэропорта – системы, которые берут на себя безопасность борта в начале полета. Птицы – угроза номер один для взлетающих самолетов. Но в столичной гавани проблему тоже решили. Национальный аэропорт Минск – единственный в СНГ, где есть биоакустические установки по отпугиванию птиц. Когда птицы рядом, наводят систему и специальной комбинацией частот отпугивают пернатых.
Ранее сообщалось, что Внуково и Национальный аэропорт Минск
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Представители авиационных организаций трех стран затронули вопросы безопасности полетов и технического состояния самолетов.
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