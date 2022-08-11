Специалисты из России, Беларуси и Кыргызстана обсудили проблемы авиации

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Национальном аэропорту Минск встретились представители авиационных организаций Беларуси, России и Кыргызстана – впервые в таком составе и после долгого перерыва в очном формате. Обсуждались такие ключевые вопросы, как безопасность полетов и техническое состояние самолетов, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы – самое частое авиапроисшествие. Чтобы этого не произошло, в международном аэропорту Минска сегодня используют механическую очистку покрытия и ведут постоянный контроль.

Состояние и обслуживание взлетно-посадочных полос и досмотрового оборудования обсудили специалисты аэропортов трех стран – Беларуси, России и Кыргызстана.

«Мы – один из первых аэропортов Европы, где реализована система интеграции досмотрового оборудования с багажной системой. Это позволило увеличить обработку багажа до четырех тысяч единиц в час и исключить провоз запрещенных предметов», – рассказывает главный инженер Национального аэропорта Минск Александр Бураков.

Радиолокаторы летного обзора – пока с западным программным обеспечением, но российские предприятия готовы поставить аналоги. Белорусские компании поставляют технику не только в отечественный аэропорт.

«Есть пара предприятий в Беларуси, которые выпускают технику для содержания аэродромов. Десятки аэропортов, которые закупают эту технику в Беларуси. Аэропорты севера практически все закупают ее, аэропорты средней полосы», – отмечает технический директор Ассоциации гражданских аэропортов России Юрий Синько.

«Предприятие на сегодняшний день выпускает аэродромную уборочную технику, которая эксплуатируется в более чем 90 авиапредприятиях стран СНГ. Она ничем не уступает по техническим характеристикам импортным аналогами и дешевле. Это больше российские и белорусские машины, в том числе комплектация совместная», – поясняет учредитель белорусского предприятия по производству аэродромной техники Александр Луговнев.

Уникальность минского аэропорта – системы, которые берут на себя безопасность борта в начале полета. Птицы – угроза номер один для взлетающих самолетов. Но в столичной гавани проблему тоже решили. Национальный аэропорт Минск – единственный в СНГ, где есть биоакустические установки по отпугиванию птиц. Когда птицы рядом, наводят систему и специальной комбинацией частот отпугивают пернатых.