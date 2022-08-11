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В АТОР заявили о росте популярности шоп-туров в Беларусь

11.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские туристы летом 2022 года массово отправились за покупками в Беларусь. Операторы заявили о заметном росте спроса на шоп-туры, сообщает «Интерфакс».

Всплеск интереса, по словам представителей отрасли, связан с уходом с российского рынка многих западных компаний. В Беларуси массового оттока брендов не происходило.

Кроме того, в этой стране можно оплачивать покупки картой «Мир» или через приложение MirPay. Доступно снятие наличных в банкоматах.

В Ассоциации туроператоров России пояснили, что чаще всего россияне едут в шоп-туры в Минск на выходные, с пятницы по воскресенье, и бронируют только отели. Доля таких коротких поездок у разных агентств варьируется от 10 до 50 процентов от общего количества.

Эксперты также отметили общий рост продаж туров в Беларусь летом 2022 года. Рост составил 10-15%. Путешественники направляются не только по магазинам, но также в санатории и на курорты, а также заказывают экскурсии.

Ранее сообщалось, что самым популярным направлением для летнего отдыха россиян в 2022 году стал Кыргызстан. На втором месте – Таджикистан.



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Теги: Минск
 
 
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Путешественники из России стали чаще бронировать короткие поездки в Минск для того, чтобы пройтись по магазинам.
 
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