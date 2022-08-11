В АТОР заявили о росте популярности шоп-туров в Беларусь

В Ассоциации туроператоров России пояснили, что чаще всего россияне едут в шоп-туры в Минск на выходные, с пятницы по воскресенье, и бронируют только отели. Доля таких коротких поездок у разных агентств варьируется от 10 до 50 процентов от общего количества.

Эксперты также отметили общий рост продаж туров в Беларусь летом 2022 года. Рост составил 10-15%. Путешественники направляются не только по магазинам, но также в санатории и на курорты, а также заказывают экскурсии.