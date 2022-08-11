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Главы органов налоговых расследований стран СНГ обсудили меры по борьбе с экстремизмом

11.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Финансовые преступления и противодействие экстремизму. Эти темы стали центральными на встрече руководителей органов налоговых расследований стран СНГ в Минске, передает «МИР 24».

Спустя два года общения онлайн нынешнее заседание Координационного совета проходит в очном формате. Участники отмечают, что большую часть преступлений злоумышленники совершают в виртуальном пространстве. Увеличилось количество кибермошенничества, а преступления стали носить трансконтинентальный характер. Такие схемы можно выявлять только сообща.

«Возникали вопросы по противодействию экстремистской деятельности. Для нас важно финансирование этой деятельности. По этой теме у нас есть определенные наработки, которыми мы готовы поделиться с коллегами других стран», – отметил директор департамента финансовых расследований Республики Беларусь Игорь Маршалов.

«Потоки перераспределились, потоки пошли по другим направлениям, через другие страны, другие банки. Движение товаров, денег, средств должно быть контролируемым, чтобы не допустить как утекания финансов с наших стран, так и недружественных действий со стороны государств», – рассказал заместитель начальника главного управления экономической безопасности МВД России Владислав Горкавцев.

Беларусь будет председателем в Совете руководителей органов финансовых расследований СНГ. За это выступили все участники заседания.



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Теги: Минск
 
 
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Участники отметили, что большую часть преступлений злоумышленники совершают в виртуальном пространстве. Увеличилось количество кибермошенничества, а...
 
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