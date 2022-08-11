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Главы органов налоговых расследований стран СНГ обсудили меры по борьбе с экстремизмом
11.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Финансовые преступления и противодействие экстремизму. Эти темы стали центральными на встрече руководителей органов налоговых расследований стран СНГ в Минске, передает «МИР 24».
Спустя два года общения онлайн нынешнее заседание Координационного совета проходит в очном формате. Участники отмечают, что большую часть преступлений злоумышленники совершают в виртуальном пространстве. Увеличилось количество
«Возникали вопросы по противодействию экстремистской деятельности. Для нас важно финансирование этой деятельности. По этой теме у нас есть определенные наработки, которыми мы готовы поделиться с коллегами других стран», – отметил директор департамента финансовых расследований Республики Беларусь Игорь Маршалов.
Беларусь будет председателем в Совете руководителей органов финансовых расследований СНГ. За это выступили все участники заседания.
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Участники отметили, что большую часть преступлений злоумышленники совершают в виртуальном пространстве. Увеличилось количество кибермошенничества, а...
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