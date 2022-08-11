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Путь к финалу: Казахстан и Беларусь ждут побед от своих теннисисток в Торонто
11.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На полпути к финалу. Юлия Путинцева из Казахстана и Арина Соболенко из Беларуси вышли в третий круг представительного теннисного турнира в Торонто. За победу на турнире положено целых 1000 рейтинговых очков. Призовой фонд турнира – два миллиона 600 долларов, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.
Турнир сенсаций – именно так можно назвать теннисный «Мастерс» в Торонто. Для одних он становится разочарованием, другим приносит громкие победы.
Отлично стартовала белоруска Арина Соболенко. Разделавшись с испанкой Соррибес-Тормо в двух сетах, экс-первая ракета мира вышла в третий круг, где сыграет с Кори Гауф. Именно она выбила из дальнейшей борьбы недавнего триумфатора Уимблдона
Вылет Елены Рыбакина на ранней стадии удивил многих, но еще больше поразила Дарья Касаткина, триумфатор недавнего турнира в Сан-Хосе. Россиянка уступила сопернице из шестого десятка рейтинга. А вообще «Мастерс» в Торонто обещал нам финал сестер Уильямс – их специально развели по сетке в разные концы. Однако Винус не прошла и первого раунда, а Серена проиграла во втором круге. После поражения звездная американка сказала, что завязывает с теннисом.
На окончание спортивной карьеры повлияло не поражение и не плохая физическая форма Серены, младшая из сестер хочет вновь стать матерью. Как признается Уильямс, ее пятилетней дочери не хватает брата. После рождения легендарная теннисистка уже вряд ли вернется на корт. Помимо материнства, ей будет чем заняться. Она руководит благотворительным фондом, выпускает спортивную одежду и совместно с известными брендами собственные линейки модных аксессуаров и бижутерии.
Матчи третьего круга «Мастерс» в Торонто начнутся сегодня, болеем за Арину Соболенко и Юлию Путинцеву.
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Юлия Путинцева из Казахстана и Арина Соболенко из Беларуси вышли в третий круг представительного теннисного турнира.
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