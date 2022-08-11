Путь к финалу: Казахстан и Беларусь ждут побед от своих теннисисток в Торонто

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На полпути к финалу. Юлия Путинцева из Казахстана и Арина Соболенко из Беларуси вышли в третий круг представительного теннисного турнира в Торонто. За победу на турнире положено целых 1000 рейтинговых очков. Призовой фонд турнира – два миллиона 600 долларов, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

Турнир сенсаций – именно так можно назвать теннисный «Мастерс» в Торонто. Для одних он становится разочарованием, другим приносит громкие победы.

Отлично стартовала белоруска Арина Соболенко. Разделавшись с испанкой Соррибес-Тормо в двух сетах, экс-первая ракета мира вышла в третий круг, где сыграет с Кори Гауф. Именно она выбила из дальнейшей борьбы недавнего триумфатора Уимблдона Елену Рыбакину. Но честь Казахстана в Канаде продолжает отстаивать Юлия Путинцева. Она сенсационно переиграла третью в рейтинге WTA Паулу Бадоса.



«Что касаемо Юли Путинцевой, то я скажу, что она не очень высокого роста. И то, что она имеет за счет своих данных, те результаты, которых она смогла добиться, это очень круто. Она боец, у нее очень сильный характер, невероятный характер», –отметила олимпийская чемпионка по теннису Екатерина Макарова.

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