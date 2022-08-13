Как собрать крутую команду и удержать ее в компании? Августовская подборка книг для бизнеса

Источник материала: ProBusiness

Предприниматели в своих интервью часто рассказывают о том, как стартапы с удивительными, даже гениальными идеями, полностью проработанными стратегиями и планами на развитие в итоге умирают на этапе создания команды. Не допускайте таких ошибок. Вам в помощь мы сделали августовскую подборку литературы из сервиса МТС Книги о том, как собрать коллектив мечты, заинтересовать идеей и сделать так, чтобы в компании не оказалось случайных людей.



Тимур Вычужанин

Литературный критик

Светлана Иванова. Ловушки HR-брендинга. Как стать лучшим работодателем для сотрудников и кандидатов





Вопрос подбора персонала для уже существующей или только зарождающейся компании сейчас один из главных: без правильных людей построить бизнес не удастся.

Каким образом сформировать свой бренд так, чтобы лучшие специалисты сами захотели к вам прийти? Как сделать так, чтобы вашим рекрутерам приходилось не самим искать кандидатов среди бесконечного количества резюме, а только отбирать тех, что сами приходят? Именно об этом и рассказывает Светлана Иванова в своей книге .

Она поможет не только с нуля сформировать бренд своей компании на рынке труда и привлечь профессиональных специалистов, желающих работать и развиваться с вами, но и позволит избежать типичных ошибок, которые допускают компании при создании команды. К тому же, в книге множество других советов: например, насчет корпоративных мероприятий и их полезности, а также исследований лояльности, которые позволяют понять слабые стороны в позиционировании компании на рынке труда.

Дэйв Миллнер, Надим Хан. HR-аналитика. Практическое руководство по работе с персоналом на основе больших данных





Эта книга ближе к научно-популярному контенту, нежели к классической бизнес-литературе. Дэйв Миллнер и Надим Хан затрагивают едва ли не самую сложную сферу, которая существует сегодня в бизнес-аналитике, — большие данные.

Три основных свойства больших данных — разнообразие, высокая скорость поступления и большой объем. Размер этих наборов данных настолько велик, что традиционные программы для обработки не могут с ними справиться, однако сегодня, благодаря специалистам в этой области, мы можем решить большое количество задач, в том числе и в сфере бизнеса, которые раньше казались неподъемными.

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Авторы книги «HR-аналитика. Практическое руководство по работе с персоналом на основе больших данных» на примере опыта трёх больших компаний — Admiral Group, Swarovski и King — демонстрируют, как именно можно использовать большие данные в сфере HR. Однако это не просто научное исследование. Дэйв Миллнер и Надим Хан, будучи опытными специалистами в области HR-аналитики, не только рассказывают об уже успешных примерах использования больших данных, но и предлагают рабочие модели применения полученной информации для улучшения кадровой политики компании.

Егор Яценко. IT-рекрутмент. Как найти лучших специалистов, когда все вокруг горит





Даже если вы уже сформировали свой успешный бренд, который гарантирует, что люди сами захотят работать в вашей компании, не стоит забывать о том, что в джунглях рынка труда вы не единственный охотник.

Егор Яценко в своей книге «IT-рекрутмент. Как найти лучших специалистов, когда все вокруг горит» рассказывает о том, как находить сотрудников и выстраивать с ними коммуникацию таким образом, чтобы они захотели работать именно у вас, а не у конкурентов. Автор предлагает несколько стратегий, которые позволят вам найти и нанять лучших специалистов в своей области. Причем для каждого типа специалистов у него разработана своя уникальная тактика. Это буквально настольное пособие для рекрутеров по поиску и найму сотрудников, а также по тому, как сохранить спокойствие и рассудок в условиях, когда «все вокруг горит».

Роберта Чински Мэтьюсон. Управление талантами. Руководство по выращиванию сильной команды





У вас уже есть команда — вы выиграли гонку за лучшие кадры. Вы уверены в этих людях, знаете, что они — мастера своего дела. У вас есть стратегия по развитию компании, вы начинаете свой путь, но в скором времени замечаете, что все эти разносторонние специалисты или не ладят между собой, или прокрастинируют, или перестают проявлять инициативность, за которую вы их так ценили.

Роберта Чински Мэтьюсон в своей книге предлагает подход, который позволит этого избежать, ведь подобные проблемы на длинной дистанции способны не просто снизить прибыль компании, но и похоронить ее. Инновационная стратегия заключается в том, что нужно относиться к своему коллективу, как к саду: знать особенности каждого растения, поливать их, подрезать, если это необходимо, и даже, в тяжелых случаях, пропалывать грядки. Необычная книга, которая рекомендует необычные методы взаимодействия со своей командой, однако все выдвинутые автором рекомендации основаны как на личном опыте, так и на исследованиях в области построения бизнеса.

Бонус: Тибор Фишер. Классно быть богом





Эта книга начинается как типичный рассказ про неудачника, живущего в Майами. Смотрели «Пляжного бездельника» с Макконахи? Атмосфера там примерно такая же. Главный герой — талантлив, но ничего не может добиться, несмотря на то, что живет в городе, где процветает бизнес. В какой-то момент он решает, что с него хватит жизни на дне. Он придумывает самый амбициозный стартап в человеческой истории — хочет стать богом. Тибор Фишер — талантливый рассказчик, который умеет не только прекрасно шутить и заставлять читателя увлечься лихо закрученной историей, но и тонко описывать то, как постепенно главный герой собирает вокруг себя все больше и больше людей, действительно становясь кем-то, кого можно назвать «богом».

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