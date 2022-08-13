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Как собрать крутую команду и удержать ее в компании? Августовская подборка книг для бизнеса
13.08.2022 08:09 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Предприниматели
Светлана Иванова. Ловушки HR-брендинга. Как стать лучшим работодателем для сотрудников и кандидатов
Вопрос подбора персонала для уже существующей или только зарождающейся компании сейчас один из главных: без правильных людей построить бизнес не удастся.
Каким образом сформировать свой бренд так, чтобы лучшие специалисты сами захотели к вам прийти? Как сделать так, чтобы вашим рекрутерам приходилось не самим искать кандидатов среди бесконечного количества резюме, а только отбирать тех, что сами приходят? Именно об этом и рассказывает Светлана Иванова в своей
Она поможет не только с нуля сформировать бренд своей компании на рынке труда и привлечь профессиональных специалистов, желающих работать и развиваться с вами, но и позволит избежать типичных ошибок, которые допускают компании при создании команды. К тому же, в книге множество других советов: например, насчет корпоративных мероприятий и их полезности, а также исследований лояльности, которые позволяют понять слабые стороны в позиционировании компании на рынке труда.
Дэйв Миллнер, Надим Хан. HR-аналитика. Практическое руководство по работе с персоналом на основе больших данных
Три основных свойства больших данных — разнообразие, высокая скорость поступления и большой объем. Размер этих наборов данных настолько велик, что традиционные программы для обработки не могут с ними справиться, однако сегодня, благодаря специалистам в этой области, мы можем решить большое количество задач, в том числе и в сфере бизнеса, которые раньше казались неподъемными.
Авторы книги «HR-аналитика. Практическое руководство по работе с персоналом на основе больших данных» на примере опыта трёх больших компаний — Admiral Group, Swarovski и King — демонстрируют, как именно можно использовать большие данные в сфере HR. Однако это не просто научное исследование. Дэйв Миллнер и Надим Хан, будучи опытными специалистами в области HR-аналитики, не только рассказывают об уже успешных примерах использования больших данных, но и предлагают рабочие модели применения полученной информации для улучшения кадровой политики компании.
Егор Яценко. IT-рекрутмент. Как найти лучших специалистов, когда все вокруг горит
Даже если вы уже сформировали свой успешный бренд, который гарантирует, что люди сами захотят работать в вашей компании, не стоит забывать о том, что в джунглях рынка труда вы не единственный охотник.
Егор Яценко в своей
Роберта Чински Мэтьюсон. Управление талантами. Руководство по выращиванию сильной команды
У вас уже есть команда — вы выиграли гонку за лучшие кадры. Вы уверены в этих людях, знаете, что они — мастера своего дела. У вас есть стратегия по развитию компании, вы начинаете свой путь, но в скором времени замечаете, что все эти разносторонние специалисты или не ладят между собой, или прокрастинируют, или перестают проявлять инициативность, за которую вы их так ценили.
Роберта Чински Мэтьюсон в своей книге предлагает подход, который позволит этого избежать, ведь подобные проблемы на длинной дистанции способны не просто снизить прибыль компании, но и похоронить ее. Инновационная стратегия заключается в том, что нужно относиться к своему коллективу, как к саду: знать особенности каждого растения, поливать их, подрезать, если это необходимо, и даже, в тяжелых случаях, пропалывать грядки. Необычная книга, которая рекомендует необычные методы взаимодействия со своей командой, однако все выдвинутые автором рекомендации основаны как на личном опыте, так и на исследованиях в области построения бизнеса.
Бонус: Тибор Фишер. Классно быть богом
Эта книга начинается как типичный рассказ про неудачника, живущего в Майами. Смотрели «Пляжного бездельника» с Макконахи? Атмосфера там примерно такая же. Главный герой — талантлив, но ничего не может добиться, несмотря на то, что живет в городе, где процветает бизнес. В какой-то момент он решает, что с него хватит жизни на дне. Он придумывает самый амбициозный стартап в человеческой истории — хочет стать богом. Тибор Фишер — талантливый рассказчик, который умеет не только прекрасно шутить и заставлять читателя увлечься лихо закрученной историей, но и тонко описывать то, как постепенно главный герой собирает вокруг себя все больше и больше людей, действительно становясь кем-то, кого можно назвать «богом».
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